"رسم عاشقی" در سنگلج روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "رسم عاشقی" به کارگردانی عظیم موسوی به تازگی در تالار سنگلج روی صحنه رفته است. این نمایش از شیوه‌های نقالی و پرده‌خوانی وام گرفته است.

در "رسم عاشقی" عشق از زبان شخصیت‌های گوناگون و از زوایای مختلف بیان می‌شود. متن این نمایش تحت تاثیر عاشقانه‌های نادر ابراهیمی به نگارش درآمده است.

محمود راسخ، عبدالرضا فریدزاده، عصمت رضا‌پور، یلدا قشقایی، سودابه گودرزی، داوود اسد‌اللهی، رامین ابوالفتحی، بتول راستگویان، مهرآسا صمدی، مرتضی رستمی، نیما بابازاده و مینا رها در"رسم عاشقی" به ایفای نقش می‌پردازند.

موسیثقی نمایش انتخابی و طراحی صحنه نیز برعهده رها علی‌نژاد است. روابط عمومی و عکاسی نمایش را نادر بهرامی انجام می‌دهد.

این نمایش هر شب ساعت 20 و به مدت 75 دقیقه در تماشاخانه‌ "سنگلج" اجرا می‌شود.