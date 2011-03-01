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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

تاریخ برگزاری بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر تعیین شد

تاریخ برگزاری بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر تعیین شد

بر اساس تصمیم دفتر موسیقی وزارت ارشاد بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر از تاریخ 24 تا 30 بهمن ماه سال 1390 برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر ، سرپرست دفتر موسیقی ضمن اعلام این خبر افزود با تعیین شدن زمان دقیق جشنواره سال آتی، به زودی دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم که با این تدارک، جشنواره آینده نقطه عطفی در برگزاری جشنواره های فجر باشد.
 
علی ترابی افزود در مذاکراتی که با برخی گروه های معتبر حاضر در نمایشگاه آثار موسیقی و مکس در دانمارک داشتیم، این گروه ها آمادگی خود را برای حضور در جشنواره سال آینده اعلام کردند که مذاکرات برای عقد قرارداد و دعوت از گروه های مربوط به زودی آغاز خواهد شد.
 
لازم به ذکر است که تا کنون و در دوره های متولی سالهای قبل از جمله در زمان دبیری کامبیز روشن روان مکررا از ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی فجرخبرهایی منتشر می شد اما هیچوقت این امر محقق نشد.
کد مطلب 1264211

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