به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسکندر مومنی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: حجم مسافرتها برون شهری و درونشهری در ایام روزهای پایانی اسفند و تعطیلات نوروز به اوج خود می رسد و تقریبا همه مردم به مسافرت می روند.



وی ادامه داد: از سال گذشته تا امسال وضعیت خوبی در بخش راهنمایی و رانندگی وجود دارد و تصویب قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی بعد از 40 سال مزیت خوبی برای فعالیت است.



رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: رویکرد پلیس در بخش راهنمایی و رانندگی رویکرد فرهنگی است و ما سعی می کنیم از ظرفیت تمامی دستگاه های فرهنگ ساز در این مسیر استفاده کنیم.



مومنی آمار تصادفات در کشور را بالا دانست و گفت: با وجود اینکه آمار تصادفات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ولی همچنان میزان تصادفات بالاست و سالانه 23 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات برون شهری و درون شهری کشته می شوند.



70 درصد علت تصادفات عجله است



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا علت 70 درصد تصادفات را عجله و شتاب عنوان کرد و یادآور شد: اگر قانون جدید اجرایی شود کمک خوبی برای کاهش سوانح رانندگی خواهد بود.



وی ادامه داد: در حالی که مردم در زندگی عادی خودشان صبور هستند ولی در رانندگی عجله می کنند و تلاش همه ما این است که حتی یک انسان کمتر آسیب ببیند تا خانواده او داغدار نشود.



وی اضافه کرد: عدم رعایت ایمنی، نامناسب بودن شوارح و معابر از جمله عوامل بروز سوانح رانندگی است اما در راس همه این عوامل، عامل انسانی نقش اساسی دارد.