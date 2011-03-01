به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسکندر مومنی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: حجم مسافرتها برون شهری و درونشهری در ایام روزهای پایانی اسفند و تعطیلات نوروز به اوج خود می رسد و تقریبا همه مردم به مسافرت می روند.
وی ادامه داد: از سال گذشته تا امسال وضعیت خوبی در بخش راهنمایی و رانندگی وجود دارد و تصویب قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی بعد از 40 سال مزیت خوبی برای فعالیت است.
رئیس پلیس راهور خاطرنشان کرد: رویکرد پلیس در بخش راهنمایی و رانندگی رویکرد فرهنگی است و ما سعی می کنیم از ظرفیت تمامی دستگاه های فرهنگ ساز در این مسیر استفاده کنیم.
مومنی آمار تصادفات در کشور را بالا دانست و گفت: با وجود اینکه آمار تصادفات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است ولی همچنان میزان تصادفات بالاست و سالانه 23 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات برون شهری و درون شهری کشته می شوند.
70 درصد علت تصادفات عجله است
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا علت 70 درصد تصادفات را عجله و شتاب عنوان کرد و یادآور شد: اگر قانون جدید اجرایی شود کمک خوبی برای کاهش سوانح رانندگی خواهد بود.
وی ادامه داد: در حالی که مردم در زندگی عادی خودشان صبور هستند ولی در رانندگی عجله می کنند و تلاش همه ما این است که حتی یک انسان کمتر آسیب ببیند تا خانواده او داغدار نشود.
وی اضافه کرد: عدم رعایت ایمنی، نامناسب بودن شوارح و معابر از جمله عوامل بروز سوانح رانندگی است اما در راس همه این عوامل، عامل انسانی نقش اساسی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا آمار کشته شدگان سوانح رانندگی در کشور را سالانه 23 هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسکندر مومنی شامگاه دوشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: حجم مسافرتها برون شهری و درونشهری در ایام روزهای پایانی اسفند و تعطیلات نوروز به اوج خود می رسد و تقریبا همه مردم به مسافرت می روند.
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