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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

در لایحه بودجه سال 90/

100 میلیارد ریال به ورزشگاه نقش جهان اختصاص یافت

100 میلیارد ریال به ورزشگاه نقش جهان اختصاص یافت

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال 90 حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان به ورزشگاه نقش‌جهان اختصاص یافت.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بودجه اختصاص یافته به ورزشگاه نقش‌جهان در سال 90 اظهار داشت: در سال 89 مبلغ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان به استادیوم نقش‌جهان اختصاص یافت و در لایحه بودجه سال 90 نیز هشت میلیارد و 90 میلیون تومان به استادیوم این ورزشگاه اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه بودجه‌های اختصاص یافته به بخشهای مختلف این ورزشگاه رشد 15 درصدی داشته است، تصریح کرد: در سال 89 دو  میلیارد تومان برای ساخت محوطه ورزشگاه و تاسیسات جانبی آن اختصاص یافت و در سال 90 بودجه اختصاص یافته به ورزشگاه دو میلیارد و 500میلیون تومان است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مورد تخصیص بودجه‌های این ورزشگاه در سال 89 بیان داشت: کمتر از 50 درصد از بودجه‌های سال 89 ورزشگاه نقش‌جهان توسط کارفرمای این ورزشگاه دریافت شده و مبلغ باقیمانده هنوز دریافت نشده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم هرچه سریعتر تکلیف وزارت ورزش و جوانان مشخص شود و تکمیل ورزشگاه نقش‌جهان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

کد مطلب 1264214

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