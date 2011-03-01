خانه ژیمناستیک لرستان به بهره برداری می رسد

رئیس هیئت ژیمناستیک استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنان اظهار داشت: خانه ژیمناستیک استان پس از سه سال تلاش بی‌وقفه با همکاری تربیت بدنی استان و فدراسیون ژیمناستیک کشور آماده بهره برداری شده است.

حمزه امین منش ادامه داد: خانه ژیمناستیک با مساحت بیش از یک هزار و 440 متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان احداث شده است.

رئیس هیئت ژیمناستیک استان لرستان به کمک 30 میلیون تومای تربیت بدنی استان به این هیئت اشاره کرد و بیان داشت: با این وجود همچنان خانه ژیمناستیک استان نیازمند دو وسیله در بخش بانوان و وسایل کمک آموزشی است.

امین منش با بیان اینکه ورزش ژیمناستیک یکی از ورزشهای پایه و پر مدال و المپیکی دنیا محسوب می شود، بیان داشت: ولی در طی سالهای گذشته این ورزش در استان لرستان مظلوم واقع شده و مورد بی مهری مسئولان وقت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سابقه ورزش ژیمناستیک در استان نزدیک به 40 سال است، ادامه داد: این ورزش در لرستان فراز و نشیب های فراوانی داشته است ولی با ورود سید مرتضی جزایری در دهه 70 هیئت ژیمناستیک استان متحول و به اوج خود رسید به طوریکه استان لرستان جزء سه استان برتر کشور بود و تیم زیر 10 سال استان مدال های رنگین فراوانی را به ارمغان آورد.