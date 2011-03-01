37 درصد ایرانیها سنگ کلیه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس بصیری با اشاره به عوارض و بیماریهای اورولوژی از جمله بیماریهای پروستات و سرطانها افزود:‌ در نتیجه تحقیقات چهار ساله در مرکز تحقیقات اورولوژی ایران در زمینه سنگ کلیه که قدمت معالجه و درمان آن چهار هزار سال است زمینه‌های پیشگیری از این عارضه در این مرکز گردآوری شده است.

وی با بیان اینکه 60 درصد سنگ‌ کلیه‌ها برگشت‌پذیر بوده و درمان آن نیز بسیار هزینه ‌بر است، گفت: پیشگیری مهمترین و موثرترین روش در بیماری سنگ کلیه محسوب می‌شود که در این راستا باید افراد در رژیم غذایی خود به خصوص مصرف آب زیاد که باعث سنگ کلیه می‌شوند موارد پیشگیری را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

بصیری با اشاره به اینکه در حال حاضر با انجام عملهای جراحی به روش لاپارسکوپی تنها پنج درصد عمل جراحی سنگ کلیه و دیگر عارضه‌های کلیوی در حوزه اورولوژی توسط جراحی باز انجام می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر با انجام پنج هزار و 700 عمل لاپارسکوپی در مرکز تحقیقات اورولوژی ایران و 32 هزار عمل آندوسکوپی در حال حاضر در تمام کشور این چرخه درمانی با حضور فوق‌‌تخصصان اورولوژی کشورمان صورت می‌پذیرد.

وی افزود: عمل لاپارسکوپی یک درمان غیرتهاجمی است و در حال حاضر نیز روشهای ترمیمی دیگری در جهان از جمله عملهای روباتیک در حال انجام است ولی در ایران به دلیل هزینه‌های بالای این نوع جراحیها صورت نمی‌پذیرد و متخصصان کشورمان بیشتر با تکنیکهای پزشکی بومی بیماران را معالجه می‌کنند که نتایج بهتری را نیز به همراه دارد.

بصیری با اشاره به اهمیت روز سلامت مردان اشاره کرد و گفت: از جمله بیماریهای شایع مردان سرطان پروستات است که شایعترین سرطان در آمریکا و اروپا به حساب می‌آید ولی در ایران سرطان مثانه به عنوان شایعترین سرطان مردان شناخته شده است.

رئیس مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه سرطان مثانه به دلیل وفور و سختی آن مهم‌ترین مسئله بهداشتی کشور برای مردان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: سرطان پروستات میزان‌کشندگی خیلی کمتری نسبت به سرطان مثانه دارد و باید به عارضه‌های سرطان مثانه در کشور و پیشگیری و درمان آن توجه بیشتری شود.