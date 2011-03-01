ایران پایتخت انیمیشن دنیاست/ انیمیشن هنر اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی هفتمین جشنواره بین‌المللی تهران امروز دوشنبه نهم اسفندماه با حضور مدیرعامل کانون پرورش سیدصادق رضایی، محمدرضا کریمی صارمی دبیر جشنواره، حمیدرضا شاه‌آبادی رئیس جشنواره پویانمایی و جمعی از اهالی رسانه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست که با تاخیر 20 دقیقه‌ای برگزار شد، رضایی درباره جایگاه هنر انیمیشن در ایران گفت: دیدگاه کانون پرورش در مورد انیمیشن در حال حاضر این است که کاری کند تا این هنر بتواند به صورت محصولات فرهنگی به مخاطب عرضه شود. با توجه به چشم‌انداز کانون در سال 91 قرار است با تلاش 1000 دفتر کانون و در 100 کتابخانه‌های فرهنگی بتوانیم مخاطبان را با مباحث نظری آشنا کنیم و بتوانیم فیلم‌های منتخب جشنواره‌های مختلف را نمایش دهیم.

وی ادامه داد: هدف اصلی تمام برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بچه‌ها هستند و من فکر می‌کنم کانون بامفهوم‌ترین نام را دارد. مکانی که فکر بچه‌ها را پرورش می‌دهد. چرایی برگزاری چنین جشنواره‌ای تقویت‌ برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در این سال‌ها برگزار شده است.

مدیرعامل کانون با اشاره به هفتمین جشنواره پویانمایی تهران افزود: فرایندی برای رسیدن به جشنواره پویانمایی در داخل و خارج از ایران وجود دارد. در وهله اول باید به هنر انیمیشن به صورت گروهی و جمعی توجه شود. توجه به این هنر به خاطر ویژگی‌هایی که برای مخاطبان و سازندگان دارد و گروهی عمل کردن در این حوزه جذاب است و در این زمینه کانون تا امروز خوب ظاهر شده است.

رضایی با عنوان اینکه قرار است در جشنواره هفتم از اساتید مجرب حوزه انیمیشن استفاده شود، اظهار کرد: در این دوره از اساتید ایرانی برای آموزش انیمیشن در شهرستان‌ها دعوت کردیم و آنها هم دعوت ما را پذیرفتند. در حال حاضر دوستان ما در شهرهای زابل و خارک و باقی شهرستان‌ها مشغول فعالیت و آموزش در حوزه انیمیشن هستند و این مساله جای خوشحالی دارد. امروز انیمیشن از آن کالای لوکس درآمده و به یک هنر اجتماعی تبدیل شده است و دلیل اصلی‌اش هم این است که در همه جای دنیا تاثیرگذار است و هنر است که انسان را وادار به خلاقیت می‌کند.

وی تاکید کرد: ایران در حوزه انیمیشن به جایگاه خوبی رسیده است و بخشی از این فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی است که انیمیشن در این بخش هم جایگاه خود را به دست آورده است. در این دوره جشنواره ایران به همراه 66 کشور شرکت کرده‌ است و در مجموع آثار شرکت کننده از ایران 730 اثر و 66 کشور دیگر 830 اثر به جشنواره ارائه داده‌اند. در یک مقایسه می‌توان به این نتیجه رسید که ایران پاییخت انیمیشن در دنیاست و می‌تواند در دنیا هم قدرتمند ظاهر شود. در این مدت ما از بسیاری از موسسات خصوصی حمایت می‌کنیم و حتی به آنها مکان برای ساخت اثر هم می‌دهیم.

رضایی با یادآوری خرید آثار برتر دنیا در حوزه انیمیشن گفت: امسال برای اولین بار بهترین آثار پویانمایی ایران و جهان را خریداری می‌کنیم و به 900 مرکز سیار و ثابت کشور می‌فرستیم تا آنها را نمایش دهند. اما در مورد ادبیات کودک و تلاش کانون برای زنده نگه داشتن این حوزه باید بگویم باز هم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اولین بار از پایان‌نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشدی که در حوزه ادبیات کودک و پویانمایی باشد حمایت می‌کند. همچنین جشنواره امسال به جز تهران در همدان و مازندران هم به صورت همزمان برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند در این دو شهر هم به تماشای آثار برتر بنشینند. در مدت برگزاری جشنواره هم به مدت چهار شب ساعت 22 جلسه نقد و بررسی آثار را داریم و فیلمسازان این حوزه آمادگی خود را برای شرکت در این جلسات اعلام کردند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص وضعیت نقد در ایران عنوان کرد: وضعیت نقد در ایران بسیار ضعیف است. این مساله در حوزه ادبیات کودک بیشتر به چشم می‌خورد. نقدی که علمی، از سر دلسوزی، با شناخت و مقبولیت میان مخاطبان و مترجمان و نویسندگان و تصویرگران باشد، کم است. اما دوستان ما در کانون می‌خواهند فضایی را ایجاد کنند تا به چنین نقدی در حوزه ادبیات کودک نزدیک شویم.

در ادامه این نشست شاه آبادی با اشاره به سوال‌های بی‌جواب در حوزه انیمیشن گفت: جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران علاوه بر ایجاد فضای رقابتی میان هنرمندان فضای مناسبی برای پاسخ دادن به سوال‌هایی مانند، بی‌برنامگی‌های نمایش و نبود سالن برای نمایش فیلم‌های انیمیشن و جایگاه انیمیشن در صدا و سیماست. همچنین نمایش آثار ایرانی در کنار آثار خارجی می‌تواند امکان مقایسه را برای هنرمندان و مخاطبان به وجود بیاورد.