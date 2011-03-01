پایه سکوی یکی از میادین نفتی ایران در خلیج فارس غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، جکت یکهزار و 900 تنی میدان مشترک نفتی هنگام به دلیل وجود اشکالاتی در طراحی ساخت این سازه دریایی پس از چند ساعت غوطه ور شدن در آبهای خلیج فارس در عمق 80 متری آب دریا غرق شده است.

در حال حاضر یک گروه ویژه عملیات فراساحلی به محل حادثه در نقطه صفر مرزی ایران و عمان در خلیج فارس اعزام شده است که دلایل ایجاد این حادثه با تشکیل کارگروهی در شرکت ملی نفت ایران و با حضور پیمانکاران در حال بررسی است.

پیش از این مدیران شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بودند با نصب این جکت در آبهای خلیج فارس و حفاری چاه های جدید ظرفیت تولید نفت از میدان مشترک هنگام تا سقف 30 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

هم اکنون ایران با حفاری 2 حلقه چاه و نصب یک جکت روزانه 16 هزار بشکه نفت خام از میدان هنگام برداشت می کند که با غرق شدن جکت دوم این میدان حفاری چاه های جدید با مشکلاتی مواجه شده است.

میدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر یک حلقه چاه کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد بیش از 700 میلیون بشکه نفت و حدود 2 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در این میدان ذخیره سازی شده است.