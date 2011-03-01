همایش ملی سیره علوی در لرستان آغاز شد

دبیر همایش ملی سیره علوی و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همت دانشگاه لرستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بنیاد بین المللی غدیر استان لرستان همایش ملی سیره علوی در حال برگزاری است.

حسینی افزود: با فراخوان انجام شده برای این همایش ملی 60 چکیده مقاله و 30 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان با اشاره به این‌که این همایش برای سومین سال است که در دانشگاه لرستان برگزار می‌شود، افزود: مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی، ضرورت‌ها و اهداف بازشناسی اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در جامعه امروز، مؤلفه‌های اخلاق اجتماعی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، آموزشی و تربیت در سیره علوی، بازتاب اخلاق اجتماعی حضرت امیر(ع) در متون ادبی از جمله محورهای این همایش ملی بوده است.

وی تصریح کرد: در این همایش استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه متخصصان رشته های مختلف علوم انسانی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی، الهیات و معارف اسلامی از داخل و خارج کشور حضور دارند.