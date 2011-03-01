انتقاد دو نماینده از عدم قرائت گزارش مربوط به حوادث 25 بهمن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی روز سه شنبه در تذکری خطاب به ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت از هیئت رئیسه خواست گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و 4 کمیسیون تخصصی دیگر در خصوص فتنه 25 بهمن با توجه به استمرار لجبازی برخی افراد و شرایط کشور در صحن قرائت شود.

مهدی کوچک زاده نماینده تهران وقتی تذکر ابطحی را بدون پاسخ روشنی از سوی هیئت رئیسه دید طی تذکری با استناد به مواد آیین نامه داخلی مجلس خطاب به ابوترابی فرد گفت: بر اساس آیین نامه مجلس در صورتی که نمایندگان نسبت به آیین نامه تخلفی مشاهده کنند می توانند تذکر دهند اگر رئیس جلسه تذکر را وارد بداند باید به آن ترتیب اثر دهد.

وی با اشاره به حضور و سخنرانی خود در روز گذشته در چند مراسم گفت: در این سخنرانی ها مردم از بنده سئوال کردند که چرا جلوی رفتارهای خلاف آیین نامه در مجلس را نمی گیرید.

وی ادامه داد: در این جلسه آقای ابطحی تذکری داد و از عدم قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 و دیگر کمیسیون های مجلس درباره فتنه اخیر انتقاد کرد. این تذکر یا وارد است یا خیر اگر وارد باشد باید به آن ترتیب اثر داده شود.

کوچک زاده خطاب به مردم گفت: مردم بدانند دیگر نمی توانیم کاری انجام دهیم زیرا ما گزارش را طبق دستور رئیس مجلس ارائه کرده ایم اما رئیس فعلی جلسه نمی گذارد این گزارش در صحن علنی قرائت شود.

ابوترابی در پاسخ به کوچک زاده گفت: گزارشات باید در دستور کار مجلس قرار گیرد اما این گزارش در دستور کار مجلس نیست هرگاه در دستور قرار گرفت در صحن قرائت می شود.