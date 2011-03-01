اتمام آبرسانی سه شهر آذربایجان غربی 480 میلیارد اعتبار نیاز دارد

نقی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آبرسانی شهرستان های تکاب، ارومیه و شوط ماکو اظهارداشت: در مجموع برای تکمیل این طرح ها تا آخر سال گذشته 583 میلیارد ریال اعتبار و در سالجاری نیز بیش از 212 میلیارد و 63 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای طرح آبرسانی شهرستان تکاب که تا 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا سال گذشته 136 میلیارد ریال بود که در سال جاری نیز 13 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای این امر هزینه شد و برای اتمام آن نیز تا 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

کریمی اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح آبرسانی شهرستان ماکو شوط 100 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این طرح در حال حاضرا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن در دو سال اخیر سال گذشته 212 میلیارد ریال و 28 میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه طرح آبرسانی شهر ارومیه 54 درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: برای اجرای این طرح نیز در طول سال گذشته و سالجاری 329 میلیارد و 354 میلیون ریال هزینه شده است و برای اتمام آن نیز تا 370 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.