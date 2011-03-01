۵۰ هزار پرستار از خدمات بیمه ای بهره مند شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری کشور از سالهای اولیه شکل گیری به دلیل حساسیت و مسئولیتهایی که مترتب حرفه پرستاری است، ایجاد بیمه مسئولیت پرستاران را در اولویت فعالیت های خود قرار داد. که ابتدا طی چند سال دوره اول با شرکت های بیمه ای مختلف به صورت غیر مستقیم قرارداد منعقد می کرد اما از آنجایی که سازمان کنترل و نظارتی را بر نحوه ارائه خدمات این شرکت ها نداشت گاهی به بروز مشکلاتی برای پرستاران نیز منجر شده بود.

وی ادامه داد: بنابراین به ایجاد نمایندگی بیمه در سازمان نظام پرستاری تصمیم گرفتیم که طی انعقاد قرارداد با بیمه البرز اکنون نمایندگی بیمه البرز در سازمان نظام پرستاری به صورت متمرکز انجام شده و به ارائه خدمات بیمه ای به پرستاران و سایر کادر بهداشتی درمانی کشور مشغول است.

شریفی مقدم با بیان اینکه در واحد بیمه سازمان نظام پرستاری خدماتی چون بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل، مکمل درمان و... ارائه می شود، تأکید کرد: اولویت سازمان نظام پرستاری در ارائه خدمات بیمه ای به بیمه مسئولیت حرفه ای اختصاص داشته که با نظارت سازمان انجام می شود.

وی بیمه مسئولیت حرفه ای را از اولویتهای کاری واحد بیمه ای سازمان نظام پرستاری دانست و با تأکید بر لزوم توجه پرستاران به مسائل کاری خود نسبت به گذشته، افزود: امروزه افزایش سطح تحصیلات و آگاهی مردم و اطلاع رسانی رسانه ملی در زمینه های بهداشتی،درمانی از یک سو و افزایش انتظارات مردم از سیستم بهداشت و درمان از سوی دیگر، منجر به آگاهی مناسب آنان از حقوق بهداشتی،درمانی خود شده که در صورت ورود خسارت به بیماران خود، از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری می کنند.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه حق بیمه مسئولیت با تخفیف ۳۵ درصدی به پرستاران ارائه می شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که جامعه پرستاری گروهی فعالیت می کنند، حق بیمه ارائه شده از سوی بیمه مرکزی با توجه به مزایای گروهی بودن دارای تخفیف بیشتری است و علاوه بر آن در پرداخت خسارت از پشتوانه سازمان نظام پرستاری و ضریب اطمینان بالای برخوردار است.

وی تأکید کرد: در بحث بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث ۲ قرارداد گروهی و کشوری را منعقد کردیم که پرستاران می توانند با مراجعه به هر یک از نمایندگی ها و شعب بیمه البرز در سراسر کشور و ارائه کارت عضویت یا معرفی نامه از هیئت مدیره نظام پرستاری محل اقامت خود از شرایط خاص تخفیف ۳۰ درصدی و پرداخت اقساطی آن بهره مند شوند.

شریفی مقدم بیمه حوادث شغلی را یکی از مهمترین بیمه ها برای پرستاران دانست و افزود: با توجه به اینکه پرستاران شاغل در بخش های روانی و سخت همواره در معرض حملات بیمار یا همراهان آنان هستند که گاهی به بروز آسیب دیدگی هایی برای آنان منجر می شود بیمه حوادث شغلی را برای پرستاران با تخفیف ۲۰ درصدی به منظور افزایش ضریب شغلی آنان راه اندازی کردیم.

وی ادامه داد: علاوه بر آن در سایر زمینه ها مانند بیمه های مسافرتی، مسئولیت، آتش سوزی و عمر و سرمایه گذاری نیز برای پرستاران و سایر کادر بهداشتی درمانی ایجاد کرده ایم.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری خدمات بیمه ای سازمان نظام پرستاری را مطمئن ترین، سالم ترین و ارزان ترین نوع بیمه برای پرستاران و سایر کادر بهداشتی درمانی عنوان و اظهار امیدواری کرد، با تاسیس و توسعه شرکت خدمات بیمه ای سازمان نظام پرستاری در آینده نزدیک شاهد استقبال پرستاران از این تسهیلات به ویژه بیمه مسئولیت حرفه ای و تحت پوشش قرار گرفتن تمام آنان باشیم.

