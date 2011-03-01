سید ابوالفضل اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه توزیع کتابچه شهروند خوب نوروزی در بین شهروندان قمی از ۲۰ اسفندماه آغاز می‌شود ابراز داشت: این کتابچه حاوی نکاتی پیرامون تاریخچه نوروز و تأکیدات اسلام بر آن و همچنین نحوه فعالیت‌های مردم و برخورد آنان با مهمان نوروزی است.

وی در ادامه ابراز داشت: کتابچه‌هایی با عنوان عاشورا و تاسوعا و همچنین شهروند خوب در کلام امیر المومنین (ع) نیز با همکاری سپاه علی بن ابیطالب‌(ع) تدوین شده که بین شهروندان قمی که عازم راهیان نور هستند توزیع خواهد شد.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم از تهیه بروشوری با عنوان ایمنی در شهر خبر داد و بیان کرد: این بروشور حاوی نکاتی درباره رعایت مسائل ایمنی درهنگام و حین سفر و اقدامات لازم پیرامون آن است که با همکاری سازمان آتش نشانی تهیه و توسط اکیپ‌هایی که از سوی سازمان آتش نشانی تدارک دیده می‌شود بین شهروندان توزیع خواهد شد.