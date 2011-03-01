مصطفی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازیهای تیم ملی فوتسال ایران مقابل قهرمان جهان و نتایج این بازیها اظهار داشت: خوشحالم که در بازیهای ایران مقابل برزیل عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتم زیرا دروازه‌بان در یک تیم از اهمیت بسیاری برخوردار است و اگر در یک بازی روز خوب دروازه‌بان نباشد، کل تیم با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه رسیدن به فینال جام جهانی برای تیم ما دور از دسترس نیست، تصریح کرد: با بازیهای خود نشان دادیم که تیم ملی فوتسال ایران می‌تواند به فینال مسابقات جام جهانی فوتسال راه یابد و در صورت حمایت کافی از فوتسال کشور، می‌توان به آینده فوتسال امیدوار بود.

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشور در مورد بی‌تفاوتی مسئولان به فوتسال کشور گفت: متاسفانه در روزهای اخیر و در مورد قرارداد سرمربی تیم ملی مشکلاتی وجود داشته، باید اعلام کنم که بی‌تفاوتی به شمس به کل فوتسال کشور ضربه می‌زند زیرا بازیکنان تیم ملی فوتسال با وجود اینکه مقابل تیم قهرمان جهان عملکرد خوبی داشتند، از برخی بی‌توجهی‌ها همچون پرداخت نشدن پاداش مسابقات آسیایی در رنج هستند.

وی با بیان اینکه قراردادم با تیم گیتی‌پسند دو ساله بوده و فصل آینده برای این تیم به میدان می‌روم، اضافه کرد: برای فصل آینده با این تیم قرارداد دارم اما از هم‌اکنون پیشنهادهای بسیاری از برخی تیم‌های لیگ برتری ایران و خارج از کشور داشته‌ام و در صورتی که از یکی از کشورهای قدرتمند در فوتسال پیشنهادی داشته باشم با باشگاه گیتی‌پسند به گفتگو می‌نشینم.