به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسجد مسلمانان چینی که دربرگیرنده یک مرکز فرهنگی اسلامی نیز هست در زمینی به مساحت وسیع ساخته می‌شود.

براساس اظهارات همسر نخست وزیر مالزی، این مسجد می‌تواند پتانسل جاذبه گردشگری باشد و نه تنها شاخصی برای ویژگیهای منحصر به فرد اسلام است بلکه نشان‌دهنده جهان شمول بودن دین اسلام است.

وی در مراسم اهدای جوای و ارائه مجوز به مسابقه طراحی این مسجد در کوالالامپور اظهار داشت: یک طرح منحصر به فرد و نظام‌مند به اشاعه تعالیم اسلام مسئله‌ای است که باید از طرق مختلف مورد توجه قرار گیرد.

مسجد انجمن مسلمانان چینی مالزی نخستین مسجد در کوالالامپور است که به سبک چینی ساخته می‌شود.

دکتر مصطفی ما رئیس انجمن مسلمانان چینی مالزی اظهار داشت: این مسجد به ارتقای درک بهتر از اسلام به‌ویژه میان جامعه چینی کمک می‌کند و قرار است مشارکت بخش دولتی، شوراهای دینی و شرکتهای خصوصی ساخته شود.