به گزارش خبرگزاری مهر، این پایگاه در جریان بازدید معاون سیمای سازمان صدا و سیما از شبکه یک سیما و با حضور مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما و چند از مدیران ستادی معاونت سیما و جمعی از مدیران شبکه یک افتتاح شد. علی دارابی راه‌اندازی پایگاه جدید اینترنتی شبکه را فعالیتی ارزشمند برشمرد و از آن تقدیر کرد.

مهدی فرجی، مدیر شبکه یک نیز، با بیان اینکه در دنیای جدید و پیش رو، رسانه‌های مجازی پرقدرت ظاهر می‌شوند، فضای اینترنتی را جایگاهی موثر و مناسب برای حضور پرقدرت‌تر در حوزه ارتباط با مخاطب فراگیر سیما عنوان و ابراز امیدواری کرد پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبکه یک سیما، از این پس قدرتمند تر در مسیر پیش رو حرکت کند.

مخاطبین شبکه یک سیما همچون گذشته قادر خواهند بود اطلاعات مورد نیاز خود درباره شبکه یک سیما را در قالبی کاربردی و با طراحی گرافیکی گیراتر از نشانی www.tv1.ir کسب کنند.

