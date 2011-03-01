به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این ابلاغیه تاکید کردده، بازنگری آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی یکی از مفاد برنامه تقدیمی وی به مجلس شورای اسلامی بوده که به عنوان یک نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی کشور و در چارچوب مختصات راهبردی مد نظر رئیس جمهور جهت بستر سازی مناسب در امر توسعه همه جانبه و پایدار تهیه و به تصویب رسید.

وی همچنین بازنگری و تهیه این آیین نامه را حاصل تلاش وافر و اهتمام مجموعه ای از صاحب نظران ودست اندرکاران در حوزه آموزش عالی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، معاونان، مشاوران و کارشناسان این وزارت و نیز اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی و نهایتا مداقه و تصویب آن توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاریخ اجرای آئین نامه جدید ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی را اول شهریور ماه 1390اعلام کرد و تاکید کرد: تا زمان لازم الاجرا شدن آیین نامه جدید، آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 18/08/1387 دارای اعتبار است.