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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

رمضانی به مهر خبر داد:

رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" به نیمه رسید

رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" به نیمه رسید

محمد رمضانی نگارش رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" را به نیمه رساند و طبق قراردادی که با ناشر دارد این اثر باید تا پایان تیرماه سال آینده به اتمام برسد.

محمد رمضانی که چندی پیش از آغاز نگارش دو رمان فانتزی برای نوجوانان خبر داده بود در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: قرارداد چاپ رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" را با انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بستم و قرار است کتاب را تا آخر تیرماه سال بعد تحویل ناشر بدهم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به نیمی از کتاب را نوشته‌ام و در نهایت یک رمان بلند برای نوجوانان خواهد شد. این رمان فانتزی درباره آدم‌هایی  است که رویاهایشان را از دست داده و دچار زندگی سرد و بی‌روح شده‌اند. این کتاب داستان زندگی‌ آدم‌هایی است که با از دست دادن آرزوهایشان دچار زندگی عبوس و بی حس شده‌اند و یک نفر باید آنها را بار دیگر به زندگی شاد و پرانگیزه بازگرداند.

نویسنده "مردی با چوب های زیربغل" در توضیح بیشتر اثرش بیان کرد: در داستان ما با بچه‌ای روبه رو هستیم که مادربزرگ عبوسش را مجبور می کند به کودکیش برگردد و در آنجا رویاهایی که گم کرده، پیدا کند.

رمضانی در پایان گفت: طرح یک رمان دیگر با نام "قاریشقا و پروفسور گیج و منگ" را هم نوشته‌ام که با به سرانجام رسیدن رمان "الاکلنگ کودکی، ماشین هاچی کوچی" نوشتن آن را شروع می‌کنم. این رمان هم داستانی فانتزی برای نوجوانان است و پیش‌بینی می‌کنم اثر حجیمی باشد که کار نگارش آن تا چند سال دیگر طول بکشد.

کد مطلب 1264236

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