90 درصد حملات انتحاری طالبان در پاکستان برنامه ریزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، "لطف الله مشعل" با بیان این مطلب در ادامه گفت : 90 درصد حملات انتحاری افغانستان در پاکستان سازمان دهی، تجهیز و برنامه ریزی می گردد و تنها 10 درصد دیگر در داخل افغانستان برنامه ریزی می شود که در اصل این 10 درصد هم به نوعی با پاکستان در ارتباط است.

این در حالی است که ریاست امنیت ملی افغانستان با اعلام خبر بازداشت طراح اصلی حمله به "کابل بانک" شهر جلال آباد می گوید که وی جزء طالبان پاکستانی بوده است.

به گفته لطف الله مشعل، اکثریت حملات انتحاری و تروریستی به حمایت گروه "سراج الدین حقانی" در آن سوی مرز سازماندهی و طرح ریزی می گردد.

به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، دلایل عمده حملات انتحاری در داخل افغانستان ناشی از بی سوادی، فقر، تشویق و تهدید مخالفان مسلح هستند.

وی کمبود نیروهای امنیتی را چالش عمده در مهار حملات تروریستی از آن سوی مرزها خوانده و بیان می کند که طولانی بودن مرز مشترک و وجود راه های غیر قانونی باعث ورود مخالفان مسلح به افغانستان شده است.

سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان از آمادگیها و تدابیر بیشتر در مهار حملات انتحاری را یادآوری نموده و گفت پلیس امنیت ملی، تاکتیک های جدید را در شناسایی و بازداشت عاملان حملات انتحاری در دست گرفته اند.



گفتنی است ماه جاری خون بار ترین حملات طالبان برای مراکز نیمه دولتی وخصوصی در افغانستان بوده که بیش از 200 تن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند.