30 درصد پرستاران از عملکرد نظام پرستاری رضایت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی با اشاره به اینکه در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات نظام پرستاری قرار داریم، اظهار داشت: سومین دوره انتخابات نظام پرستاری در 103 شهر کشور برگزار می‌شود و مجموعه کادر پرستاری با دارا بودن کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره های نظام پرستاری شهر خود مجاز به شرکت در این انتخابات هستند.

وی با تاکید بر افزایش 70 درصدی کاندیداهای انتخابات نظام پرستاری در این دوره نسبت به دوره دوم، افزود: اعلام آمادگی 2600 داوطلب برای حضور در صحنه کاندیداتوری نشانگر اشتیاق بالای پرستاران به حرفه و سازمان صنفی خود است که بناست رقابتی سالم با یکدیگر داشته باشند تا تعدادی از کاندیداهای اصلح برای قرار گرفتن در پست های هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور انتخاب شوند.

میرزابیگی در ادامه تصویب و اجرایی قانون ارتقای بهره وری را از مهمترین دستاوردهای سازمان نظام پرستاری برشمرد و تأکید کرد: استخدام 23 هزار نیروی پرستار و ورود آنان به مراکز بهداشتی درمانی کشور برای اجرای قانون ارتقای بهره وری ،کاهش ساعت کار کادر پرستاری و محاسبه ضریب 5/1 برابری برای شیفت شب و ایام تعطیل است که با اجرای این قانون 8 ساعت از 44 ساعت کار پرستاران در هفته کم می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به مزایای قانون ارتقای بهره وری، افزود: با شمرده شدن پرستاری در زمره مشاغل سخت مزایای مترتب بر قانون مشاغل سخت و زیان آور نیز شامل حال آنان می شود که جذب این 23 هزار نفر به موفقیت در اجرای این قانون منجر شود.

وی اعلام کرد: نظرسنجی های انجام شده از جامعه پرستاری نشان می دهد 72 درصد از پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری 13 اسفند برای شرکت در سومین دوره انتخابات نظام پرستاری اعلام آمادگی کرده اند.

میرزابیگی تأکید کرد: بیش از 70 درصد از کادر پرستاری عضو سازمان نظام پرستاری از فعالیتهای انجام شده برای جامعه پرستاری در طول دولت نهم و دهم به ویژه در دوران وزارت خانم دکتر وحید دستجردی رضایت داشته اند.