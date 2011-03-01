موافقت با دو فوریت طرحی درباره ارتقاء مدرک تحصیلی کاندیداهای مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی دو فوریت طرح اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با دو فوریت این طرح با 163 موافق، 44 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس، کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی باید دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) یا معادل آن به شرط داشتن 5 سال سابقه خدمتی در پست مدیریتی و بالاتر در بخش های خصوصی یا دولتی و یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط را داشته باشند.

طبق این تبصره برای نمایندگان دوره های قبل داشتن مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن الزامی خواهد بود.

دو فوریت طرح مذکور با امضای 93 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شده است.

الیاس نادران نماینده تهران، علی ادیانی راد نماینده قائم شهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، روح الله حسینیان نماینده تهران، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان، جعفر قادری نماینده شیرازی، صفایی و افتخاری نمایندگان تهران، شریعتی و آرین منش نمایندگان مشهد، مصباحی مقدم و غفوری فرد نمایندگان تهران از جمله امضا کنندگان دو فوریت این طرح هستند.