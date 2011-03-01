به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رجب زاده صبح دوشنبه در پنجمین همایش چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه عده‌ای در این شب اقداماتی برای مزاحمت مردم انجام می‌دهند، گفت: حضور اراذل و اوباش در پاتوق‌های تعیین شده مانند شهرک غرب، اکباتان، فلکه اول تهرانپارس، تجریش و ... در سالهای گذشته هم بوده است که عده‌ای دختر و پسر به صورت هماهنگ در این محل ها حضور یافته و اقدام به اذیت و آزار شهروندان می‌کنند که پلیس این مناطق را کاملاً قرق می کند.

وی از امکان سوء استفاده از عناصر ضدانقلاب از شب چهارشنبه پایان سال امسال خبر داد و افزود: این افراد در محل‌هایی مانند میدان محسنی، میرداماد، قیطریه و ... حضور یافته و با سر دادن شعار و تحریک مردم با پلیس و بسیج درگیر شده و ایجاد اغتشاش می‌کنند که پلیس آنها را شناسایی کرده و با قرق محل‌های تعیین شده با آنها برخورد می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه بدون هماهنگی پلیس، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت بحران موفق نمی شویم گفت: تهران با جمعیت 8 میلیون و 300 هزار نفری یک کشور است و در این زمینه کنترل صنوف، اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم و نقش خانواده‌ها نقش مهمی در برقراری یک چهارشنبه سوری آرام دارد.

وی از مجلس و محاکم قضائی خواست تا با برخورد با عاملان برهم زدن نظم عمومی در روز چهارشنبه سوری در تنقیح قوانین برای برخورد با این افراد تلاش کنند.