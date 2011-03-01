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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

سردار رجب زاده:

خانواده‌ها نقش مهمی در برقراری چهارشنبه سوری آرام دارند

خانواده‌ها نقش مهمی در برقراری چهارشنبه سوری آرام دارند

رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران گفت: پایتخت با جمعیت هشت میلیون و 300 هزار نفری یک کشور است و در این زمینه کنترل صنوف، اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم و نقش خانواده‌ها نقش مهمی در برقراری یک چهارشنبه سوری آرام دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رجب زاده صبح دوشنبه در پنجمین همایش چهارشنبه پایان سال با بیان اینکه عده‌ای در این شب  اقداماتی برای مزاحمت مردم انجام می‌دهند، گفت: حضور اراذل و اوباش در پاتوق‌های تعیین شده مانند شهرک غرب، اکباتان، فلکه اول تهرانپارس، تجریش و ... در سالهای گذشته هم بوده است که عده‌ای دختر و پسر به صورت هماهنگ در این محل ها حضور یافته و اقدام به اذیت و آزار شهروندان می‌کنند که پلیس این مناطق را کاملاً قرق می کند.

وی از امکان سوء استفاده از عناصر ضدانقلاب از شب چهارشنبه پایان سال  امسال خبر داد و افزود: این افراد در محل‌هایی مانند میدان محسنی، میرداماد، قیطریه و ... حضور یافته و با سر دادن شعار و تحریک مردم با پلیس و بسیج درگیر شده و ایجاد اغتشاش می‌کنند که پلیس آنها را شناسایی کرده و با قرق محل‌های تعیین شده با آنها برخورد می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه بدون هماهنگی پلیس، اورژانس، آتش نشانی و مدیریت بحران موفق نمی شویم گفت: تهران با جمعیت 8 میلیون و 300 هزار نفری یک کشور است و در این زمینه کنترل صنوف، اطلاع رسانی و آگاهی دادن مردم و نقش خانواده‌ها نقش مهمی در  برقراری یک چهارشنبه سوری آرام دارد.

وی از مجلس و محاکم قضائی خواست تا با برخورد با عاملان برهم زدن نظم عمومی در روز چهارشنبه سوری در تنقیح قوانین برای برخورد با این افراد تلاش کنند.

کد مطلب 1264244

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