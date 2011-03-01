شورای راهبردی نظارت برعملکرد داروخانه خوزستان تشکیل شد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خبرنگار مهر در اهواز گفت: اعضای این شورا متشکل از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی، مدیرکل بیمه خدمات درمانی، رئیس سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، مدیربهداشت و درمان کمیته امداد، رئیس انجمن داروسازان استان، مدیر امور دارویی و مخدر دانشگاه و نماینده سازمان نظام پزشکی استان است.

بهزاد شریف مخمل زاده با بیان اینکه شورای راهبردی نظارت بر عملکرد داروخانه های استان خوزستان از امروز فعالیت خود را آغاز می کند، خاطرنشان کرد: بررسی نتایج حاصل از نظارت بر عملکرد داروخانه ها در بازرسی مشترک، اتخاذ سیاست های کلی و هماهنگ در راستای نحوه بازرسی از داروخانه ها، تدوین پرونده جامع الکترونیک برای هر داروخانه، بررسی و به روز رسانی فرم بازرسی از داروخانه ها، تدوین شاخص های کیفی مربوط به ارزیابی عملکرد داروخانه، ایجاد شرایط برای انجام بازرسی مشترک و تجمیع امکانات سازمانهای مختلف و تدوین شرایط و نحوه برخورد با تخلفات دارویی را از مهمترین دستاوردهای تشکیل شورای راهبردی نظارت بر داروخانه ها در استان عنوان کرد.