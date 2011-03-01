به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در 13 قسمت 60 دقیقه‌ای تهیه شده است. سری جدید مسابقه "باهم" کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه یک سیما، به مناسبت نوروز است.

حسین فردرو تهیه‌کننده این برنامه گفت: مسابقه "باهم" با بخش‌هایی جدید و جذاب به مناسبت ایام نوروز تهیه شده است. افزایش جوایز مسابقه، نماهنگ‌های شاد و جذاب، اجرای موسیقی و ترانه توسط خوانندگان سنتی و پاپ ویژه نوروز 90 بخش‌های ویژه‌ای است که بینندگان شبکه یک سیما در ایام نوروز شاهد آن خواهند بود.

مسعود روشن پژوه اجرای این سری از مسابقه را به عهده دارد و سیمین دولو، کارگردانی مسابقه "باهم" را در کنار حسین فردرو انجام می‌دهد.

