ابلاغ و اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌ الله حافظی گفت: بزودی با ارسال بخشنامه‌ای به مراکز درمانی تحت‌پوشش این صندوق، آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را ابلاغ و زمینه اجراشدن آن را فراهم می‌کند.

این دو قانون با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور تهیه و آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری در هیأت دولت به تصویب رسید و توسط رئیس جمهوری برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد.

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب هیأت‌وزیران، باتوجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، طبق دستورالعملی که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت توسط وزارتخانه‌های بهداشت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می‌شود، حداکثر تا 8 ساعت از 44 ساعت کار هفتگی این دسته از کارکنان نظام سلامت کاهش می‌یابد.

همچنین این دستورالعمل در بخش‌های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس این آیین‌نامه، شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی هستند.

کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و همچنین کارشناسان امور روانی، مددیاران و کاردرمانگران این بیمارستان‌ها، علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط‌های غیرمتعارف استفاده خواهند کرد که البته این مرخصی قابل خرید یا ذخیره نیست.

براساس این آیین‌نامه، مشاغل کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی از جمله مشاغل سخت ‌و زیان‌آور محسوب می‌شوند و بر این اساس ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبت‌های شب و ایام تعطیل با ضریب (5/1)‌ محاسبه می‌شود.

مطابق با این قانون، مشمولین این ماده اجازه کار بیش از 12 ساعت متوالی را نداشته و می‌توانند درصورت نیاز، ماهانه حداکثر (80) ساعت براساس دستورالعمل ماده (2) این آیین‌نامه با توافق کارفرما اضافه‌کاری انجام دهند. با اعمال این ضرایب، هیچ یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن طی شیفتهای شب و ایام تعطیل نیستند.

براین اساس، روش پرداخت حقوق و مزایای شاغلین خدمت در بخشهای دولتی و غیردولتی در واحدهای مصرح در این آیین‌نامه ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد است که پرداخت در روش ثابت، براساس قوانین و ضوابط موردعمل در بخشهای مذکور و پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه‌های خدمات، در بخش دولتی براساس طرح نظام نوین بیمارستانها و در بخش غیردولتی طبق روال حاکم خواهد بود.

مزایای این آیین‌نامه فقط شامل شاغلینی است که در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی به کار بالینی در رشته شغلی مرتبط اشتغال دارند.

همچنین قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای‌اسلامی که بهبود کیفی خدمات پرستاری، افزایش درآمد بیمارستانها و تحمیل نشدن بارمالی اضافی به مردم را به دنبال خواهد داشت، بزودی در بیمارستانهای پایلوت تهران اجرا می‌شود.

تعرفه‌های خدمات پرستاری پس از تعریف شرح وظایف، بسته‌های خدمتی، استانداردها و چک لیستهای کنترل از سوی سازمان نظام پرستاری با همکاری وزارت بهداشت به صورت نظام پرداخت روزانه و باتوجه به کیفیت و سختی کار و جلب رضایت بیمار تعریف شده است.

براساس این آیین‌نامه، اجرای این قانون کیفیت ارائه خدمات پرستاری و درنهایت میزان رضایت مردمی از نحوه دریافت خدمات و مراقبت‌های درمانی را افزایش می‌دهد و مسئولیت حقوقی هر پرستار نیز درقبال خدمتی که انجام می‌دهد مشخص خواهد شد.