16 تعاونی مرز نشین در خراسان رضوی فعال است

پرویز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: تعاونی های مرزنشینان، یکی از تشکلهای اقتصادی موفق این استان هستند.

وی با اشاره به سیاستهای دولت برای ایجاد اشتغال در شهرهای مرزی، افزود: بسیاری از خانواده های مرز نشین خراسان رضوی، عضو این شرکت تعاونی هستند.

حیدری گفت: تعاونی های مرز نشینان در زمینه ارائه خدمات به اعضا و توزیع اقلام مورد نیاز آنان تلاش می کند.

مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده برای نظارت بر عملکرد تعاونی ها افزود: اتحادیه به منظور نظارت بیشتر به تعاونی ها به طور مستمر از شرکت های تحت پوشش بازدید دارد و اسناد آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان هم مرز است.



