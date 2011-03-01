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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

16 تعاونی مرز نشین در خراسان رضوی فعال است

16 تعاونی مرز نشین در خراسان رضوی فعال است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی گفت: این استان با داشتن۱۶ تعاونی فعال و 75۰ هزار عضو یکی از اتحادیه های توانمند محسوب می شود.

پرویز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: تعاونی های مرزنشینان، یکی از تشکلهای اقتصادی موفق این استان هستند.

وی با اشاره به سیاستهای دولت برای ایجاد اشتغال در شهرهای مرزی، افزود: بسیاری از خانواده های مرز نشین  خراسان رضوی، عضو این شرکت تعاونی هستند.

حیدری گفت: تعاونی های مرز نشینان در زمینه ارائه خدمات به اعضا و توزیع اقلام مورد نیاز آنان تلاش می کند.

مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده برای نظارت بر عملکرد تعاونی ها افزود: اتحادیه به منظور نظارت بیشتر به تعاونی ها به طور مستمر از شرکت های تحت پوشش بازدید دارد و اسناد آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

خراسان رضوی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان هم مرز است.


 
کد مطلب 1264249

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