بوستان 14 هزار متر مربعی ولایت در قلب تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی با اعلام این خبر گفت: پیش از این زمین متروکه ای که هم اکنون برای احداث این بوستان مد نظر قرار گرفته شده محلی برای تجمع معتادان، اوباش و دفن زباله بود که موجب آزار و اذیت بسیاری از شهروندان ساکن در محله شده بود و با تدبیر شهردار منطقه احداث فضای سبز در این محل در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی 8 سال گذشته شهرداری منطقه با ممانعت مالک زمین یاد شده روبرو بود که این مشکل نیز رفع و هم اکنون مراحل خاکبرداری برای احداث بوستان صورت گرفته است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه افزود: در ضلع شمالی زمین یاد شده ساختمانی قرار دارد که توسط شهرداری تملک و به منظور ساخت سرای محله ، کلینیک گل وگیاه و مجتمع شهربانو در نظر گرفته شده است .

احمدی افزود: در این بوستان امکاناتی همچون نصب ست کامل وسایل ورزشی ، زمین فوتبال واسکیت ، زمین بازی کودکان ، زمین ورزشی ویژه بانوان و آقایان ، آبنما و حرکت آب برروی خاک را خواهیم داشت وهم اکنون نیز رنگ آمیزی دیوارهای اطراف بوستان به اتمام رسیده است.

بوستان ولایت که مراحل احداث آن از اول اسفندماه سال جاری شروع شده ، تا 31 فرودین ماه سال 90 به بهره برداری می رسد.



