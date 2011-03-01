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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

در خانه هنرمندان/

"کودکی رنگ پریده" نمایش داده می‌شود

مستند "کودکی رنگ پریده" ساخته هادی آفریده در هشتمین جشن تصویر سال روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "کودکی رنگ پریده" داستان علی شاطر ترابی کودک مبتلا به بیماری سرطان را روایت می‌کند. ایده ساخت فیلم بر اساس نامه‌هایی که علی شاطر ترابی به تومور مغزیش نوشته شکل گرفته و فضای متفاوتی از زندگی کودکان مبتلا به سرطان را به تصویر می‌کشد.

امروز سه شنبه 10 اسفند مستند "کودکی رنگ پریده" در خانه هنرمندان ایران، سانس سوم ساعت 19 برای نخستین بار اکران عمومی شود.

بخشی از عوامل این مستند عبارتند از طراح و کارگردان: هادی آفریده، تصویر: محمد عاشقی، تدوین: آرش رصافی، عکس: مهسا زرین جویی، صدابردار: مهدی قاسمی، دستیار کارگردان: علیرضا فرخنده کیش، بازیگران: علی شاطر ترابی، مصطفی عبداللهی،  امیر زنده دلان و ...، تهیه کننده: مرتضی ندایی.
 

کد مطلب 1264251

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