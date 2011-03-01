سریال "چشم و چراغ" در شیراز کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس شامگاه دوشنبه در مراسم شروع بکار فیلم برداری این سریال گفت: ساخت این سریال در یک لوکیشن بومی فارس وبا حفظ تمامی آداب سنتهای مردم این استان ساخته می شود.

محمد باقر کشفی ادامه داد: این سریال طی 10 ماه با حضور 90 بازیگر ساخته خواهد شد که از این تعداد هشت بازیگر درجه یک سینمای کشور که اصلیت شیرازی و 10 بازیگر برجسته تئاتر و سینمای شیراز نقش آفرینی می کنند.

وی با اشاره به محوریت داستان سریال تصریح کرد: محوریت کاری این سریال فاخر احمدابن موسی(ع) و تاثیری است که این شخصیت بر افراد مختلف می گذارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با بیان اینکه نهضت ساخت تولیدات فاخر و ماندگار در این مرکز آغاز شده است، تاکید کرد: با توجه به فرهنگ بالای مردم استان باید تولیداتی متناسب با این فرهنگ ساخته شود که در این راستا 42 طرح تلویزیونی با نگاه تولیدات فاخر بزودی اجرایی می شود که هشت پروژه در سفر دور سوم هیئت دولت به استان فارس مصوب شده که در صورت تزریق مناسب و درست اعتبارات اجرایی خواهد شد.

کشفی تصریح کرد : توجه به مفاخر و چهره های ماندگار مورد تاکید است و باید توجه داشت که برای تولیدات فاخر نیاز به سرمایه گذاری است که این کار به نوعی سرمایه است و هزینه محسوب نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولیدات صدا و سیمای فارس در ایام نوروز گفت: کارهای نوروزی مرکز فارس با رویکرد شادی آفرین، فرحبخش و ارایه اطلاعات تهیه شده است.

کشفی یادآور شد: تمامی تلاش ما جلب رضایت و تامین خواسته های مردم استان است.

در ادامه این مراسم تهیه کننده این سریال یادآور شد: هنرمندانی که در این سریال همکاری می کنند تنها به اعتبار شهر و استان فارس حاضر به همکاری شدند در حالی که تمامی این بزرگان پروژه های بزرگتری را نیز داشتند.

سیروس حمیدی تاکید کرد: این سریال واقعا شیرازی است و مسئولین استان نیز باید از شخصیتهای فرهنگی و هنری حمایت کنند.