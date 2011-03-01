افزایش آمار بیماران قلبی و مصدومان زن در چهارشنبه پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حقی در پنجمین همایش چهارشنبه سوری با اعلام اینکه در سال گذشته تنها یک قطع عضو در چهارشنبه سوری داشتیم، گفت: این در حالی است که آمار بیماران تروما (بیماران غیر از حادثه انفجار‌) رشد 100 درصدی داشته است.

وی افزود: در سال گذشته 11 آسیب دیدگی چشمی، 16 مورد بیمار قلبی و ریوی، 63 مصدومیت توسط مردان و 37 مورد هم توسط زنان داشته‌ایم که آمارها نشان می دهد 60 درصد حادثه دیدگان را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

معاون آموزشی اورژانس تهران آگاهی دادن به مردم، کنترل فرزندان و بازبینی منزل را از مهمترین اقدامات خانواده و رسانه عنوان کرد و افزود: ‌با حذف کلمه چهارشنبه سوری و یا جمع کردن مواد محترقه دردی دوا نمی‌شود زیرا در بسیاری از کشورها برنامه‌های آتش بازی وجود دارد ولی حوادث بسیار اندک است پس بیاییم با ارایه وسایل آتش بازی بی‌خطر و فرهنگ سازی از بروز این حوادث جلوگیری کنیم.