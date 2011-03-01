200 نقطه وزارت کشاورزی به شبکه ملی اینترنت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ایجاد بستر شبکه اینترنت ملی وزارت جهاد کشاورزی برای برقراری ارتباط شبکه اینترنت پرسرعت در 200 نقطه سطح کشور در راستای تحقق دولت الکترونیک و با استفاده از شبکه مخابراتی کشور از جمله دستاوردهای تفاهمنامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی است که صبح امروز سه شنبه با حضور وزرای این دو وزارتخانه به بهره برداری رسید.

براین اساس 200 مرکز وزارت جهاد کشاورزی در کل کشور به اینترنت پرسرعت با پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه ، 512 کیلوبیت برثانیه و 256 کیلوبیت بر ثانیه متصل شدند که مقرر شده این طرح به 600 مرکز تعممیم یابد.

همچنین در قالب این طرح پیش بینی شده تا سومین سال اجرای برنامه پنجم توسعه (سال 93) سه سامانه الکترونیکی ملی از جمله سامانه تهیه شناسنامه بهره برداران کشاورزی در کشور و سامانه ایجاد شبکه مدیریت دانش در این راستا عملیاتی شود.

در مراسم بهره برداری از فاز اول اتصال مراکز وزارت کشاورزی به شبکه ملی اینترنت که صبح امروز برگزاری شد، علی حکیم جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح پرداخت و با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور، ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات را به بخش کشاورزی امری ضروری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فاز اول طرح اتصال مراکز وزارت جهاد کشاورزی به شبکه اینترنت پرسرعت 45 میلیارد ریال هزینه دربرداشته است، اضافه کرد: براساس این طرح تمامی مراکز استان های کشور، 155 شهرستان و 10 نقطه روستایی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه دولت الکترونیک به اینترنت پرسرعت به ترتیب با پهنای باند 2 مگابیت، 512 کیلوبیت و 256 کیلوبیت بر ثانیه متصل می شوند.

رئیس سازمان ملی فناوری اطلاعات ایران با اشاره به پیاده سازی سه سرویس و 8 زیرخدمت در راستای این شبکه به درخواست واگذاری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، درخواست صدور و تمدید مجوزهای دام و طیور و درخواست صدور و تمدید مجوز بهره برداران شیلات به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در آینده نیز با توجه به 1500 خدمتی که در راستای دولت الکترونیک در کشور باید پیاده سازی شود وزارت جهاد کشاورزی می تواند بخش عمده ای از فعالیت های خود را بر پایه این خدمات ارائه دهد.