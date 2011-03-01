به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ادب رادیو فرهنگ با ویژه برنامه‌های "طنز و طنزآوران" و "زمزمه‌های بهاری" به استقبال نوروز خواهد رفت. برنامه "طنز وطنز آوران" که به طنز و طنزپردازان ادوار گذشته اختصاص دارد در سه بخش "آوای طنز"، "بزرگان طنز" و "تماشاخانه طنز"تهیه و تنظیم شده است.

در بخش "آوای طنز" با توسل به کتاب‌هایی که درباره طنز نوشته شده، تعریف و تعاریفی از طنز ارائه می شود و خاستگاه و علت وجودی آن مورد برسی قرار می گیرد.

در بخش "بزرگان طنز" ضمن معرفی مختصر طنزپردازان حکیمی چون سنایی و سعدی و حافظ و فردوسی و ... صحبت‌های استاد یوسفعلی میرشکاک را درباره بزرگان طنز خواهیم شنید. بخش سوم این برنامه، نمایشی کوتاه برگرفته از حکایت طنز کهن است که پخش می‌شود. مدت این برنامه 15 دقیقه است که هر روز از 28 اسفند به مدت 15 روز روی آنتن می‌رود. این برنامه با همکاری رسول تسلیمی تهیه‌کننده، بهارک شیرین‌وند سردبیر و نویسنده مریم یگانه گوینده راوی، مجید میرزایی کارگردان و بازیگران حوزه نمایش رادیویی تهیه و اجرا می‌شود.

"زمزمه‌های بهاری" دیگر برنامه گروه ادب در ایام نوروز است که به مناسبت حلول بهار هر روز از 28 اسفند به مدت 15 از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود. خوانش اشعاری از شاعران دیروز و امروز است که به بهار پرداخته اند و این فصل شگفت را از دریچه شعر و حکمت نگرسته\‌اند. گوینده این برنامه سرور پاک نشان و تهیه کننده و سردبیر آن سید اسماعیل میر نژاد است.

گروه فرهنگ و جامعه نیز ویژه برنامه "ایران در سالی که گذشت" را از تاریخ 28 اسفند الی 13 فروردین 90 هر ورز تهیه دیده است. در این برنامه به موضوعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علم و فناوری و سیای با حضور کارشناسان صاحب فن تحلیل و بررسی می‌کند.

گروه فرهنگ ودانش نیز که یکی از گروههای برنامه‌ساز شبکه فرهنگ است با برنامه‌های متنوعی چون "گنج سخن"، "ماندگاران"، "بشنوید ای دوستان این داستان" و "ایران زمین" به استقبال بهار می‌رود.

"گنج سخن" برنامه‌ای است که از 28 اسفند الی 13 فروردین سال 90 هر روز از ساعت 24 الی 3 بامداد به معرفی متون و نویسندگان ادبیات فارسی اختصاص دارد. این برنامه در روزهای 15 و 12 فروردین 90 دو ویژه برنامه با موضوعات بهار و طبیعت را از ساعت 14 الی 18 پخش می‌شود.

"ماندگاران" هر روز از 28 اسفند تا 13 فروردین 90 ساعت 6:30 تا 7 به بررسی زندگی آثار و اندیشه بزرگان و مشاهیر ایران زمین می‌پردازد. "بشنوید ای دوستان این داستان" دیگر برنامه گروه دانش به مناسبت عید نوروز است که همچون دیگر برنامه‌های این گروه هر روز ساعت 12 ظهر پخش می‌شود.

این ویژه برنامه با همکاری علی اصغر شیرانی، فاطمه دیبا، علیرضا همراز داستان‌های ادبیات فارسی را روایت خواهد کرد.

همچنین شنوندگان رادیو فرهنگ می‌توانند در این ایام با برنامه "ایران زمین" به جاذبه‌های گردشگری کشور سفر کنند.

این برنامه هر روز ساعت 8:30 تا 9 به استان‌هایی چون لرستان، کردستان، سمنان، کرمانشاه، اردبیل، تهران، قزوین، شهرکرد و هرمزگان سفر می‌کند.

در گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ که به پخش برنامه‌هایی در حوزه فرهنگ عامه و مردم شناسی اختصاص دارد.

ویژه برنامه "ساز نوروز" با اجرای صادق عبدالهی هنرمند طنزپرداز رادیو تدارک دیده شده است.

"ساز نوروز" شامل بخش‌هایی چون 30 میان برنامه نمایشی "داستان‌های مبارک"، 15 میان برنامه طرقه با پخش موسیقی ویژه نوروز و 15 میان برنامه با موضوع فرهنگ مردم که دکتر جعفری قنواتی آن را اجرا می کند، خواهد بود.

گروه هنر رادیو فرهنگ نیز با برنامه پرشنونده "هفت اقلیم" را با ویژه برنامه‌ای جدید میهمان سفره‌های نوروزی خواهد کرد. این برنامه در ایام نوروز به آشنایی با هنرمندان، مفاخر و مناطق گردشگری ایران اختصاص دارد.