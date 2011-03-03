گسترش فرهنگ صلح و سازش وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف است

محمدجواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مهمترین رویکرد شورای حل اختلاف باید توسعه فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلاف در جامعه باشد، افزود: ایجاد شورای حل اختلاف گامی بزرگ برای مختومه کردن پرونده های قضایی براساس صلح و سازش و رفع اختلاف بین طرفین دعوا است.

وی اعلام کرد: شورای حل اختلاف طی سالهای اخیر یکی از مهمترین نقش ها را در تحقق عدالت اجتماعی که از والاترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد، عهده دار بوده است.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه به لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای رسیدگی پرونده ها و دعاوی با سرعت لازم توام با دقت کافی تاکید کرد و اظهارداشت: براساس بررسی ها انجام گرفته دادگستری گیلان در مرتبه های قابل قبولی در زمینه رسیدگی به پرونده ها و تکالیف قضایی در کشور قرار دارد.

وی درخصوص ایجاد شوراهای حل اختلاف نیز گفت: از اقدامات مهمی که در دستگاه قضایی انجام شد ارجاع برخی امور به خود مردم منجمله تشکیلات شبه قضایی به نام شورای حل اختلاف بود.

حشمتی با اعلام اینکه اعضای شوراهای حل اختلاف دارای نفوذ کلام، مقبول جامعه و مردم هستند، افزود: علاوه برایجاد شوراها، گروه های صلح و سازش، گروه های مشاوره برای پرداختن به برخی آسیب های اجتماعی به خصوص اختلافات خانوادگی در حاکم دادگستری، تخصصی کردن شعب محاکم اعم از دادسراها و دادگاه ها در قوه قضائیه به فعالیت مشغول هستند.

رئیس کل دادگستری گیلان همچنین به جرائم نوین از قبیل تجارت الکترونیکی و سایر موارد اشاره کرد و یادآورشد: مسائل تخصصی نیاز به دوره ها و آموزش های ویژه دارد، همینطور متناسب با پیدایش هر جرم جدید و برای برخورد و مقابله با آن شعب و محافل تخصصی نیز ایجاد می شود.