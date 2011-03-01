مابه التفاوت سوخت اتوبوسرانی تهران پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب افزود: پس از آغاز هدفمند سازی یارانه ها ما با افزایش قیمت سوخت مواجه شدیم که به طور مثال قیمت گازوئیل از 5/16 تومان به 150 تومان افزایش یافت این در حالی است که از مجموع اتوبوس های شهر تهران، 3 هزار و 500 دستگاه دیزلی هستند و هر کدام روزانه 150 لیتر گازوئیل مصرف می کنند.

سنندجی تصریح کرد : بنا بر تاکید شهردار تهران ما برای آنکه مردم تحت فشار قرار نگیرند و قیمت بلیت و نرخ کرایه اتوبوس های بخش خصوصی افزایش نیابد تا کنون ما به التفاوت قیمت سوخت را خود متقبل شده ایم اما ادامه این روند امکان پذیر نیست و امیدواریم به نوعی در بحث سوخت از حمل ونقل عمومی حمایت شود تا ما مجبور نشویم که افزایش هزینه ها، ناشی از قیمت سوخت را از مردم بگیریم.

وی همچنین در مورد مشکلات اتوبوس های برقی ناشی از افزایش قیمت برق گفت : هر کیلو وات برق برای اتوبوس های برقی پنج تومان بود که اکنون تا چند برابر افزایش یافته و علاوه بر گازوئیل ما در بحث مصرف برق و هزینه های ناشی از آن نیز با مشکلات زیادی مواجه ایم.

سنندجی تصریح کرد: مینی بوس های شهر تهران نیز گازوئیل سوز هستند که ما برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه های آن ها نیز تاکنون ما به التفاوت قیمت سوختشان را متقبل شده ایم.

وی با تاکید براینکه باید از بخش خصوصی حمایت شود گفت: برای آنکه شاهد کاهش رغبت و انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با حمل و نقل عمومی و به ویژه اتوبوسرانی نباشیم ، خدمات رسانی ویژه ای در بخش تعمیرگاهی، کارواش، توقف گاه ها و...به اتوبوس های بخش خصوصی صورت گرفته تا این اتوبوس ها بتوانند به کار خود ادامه دهند و مشکلات و سختی ها آن ها را از ادامه همکاری و مشارکت با مدیریت شهری بازندارد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت حمایت های لازم را از حمل و نقل عمومی داشته باشد تا در خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی خللی ایجاد و مردم نیز با مشکل مواجه نشوند.