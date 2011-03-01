جین راسل درگذشت

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین جین راسل بیشتر با فیلم "آقایان موطلایی ها را ترجیح می‌دهند" در اذهان سینما دوستان جهان شناخته شده است.



جین راسل با نام اصلی ارنستین جین جرالدین راسل در 1921 در مینه سوتا به دنیا آمد. مادرش نیز بازیگر بود و در سنین کودکی همراه با والدینش به لس آنجلس مهاجرت کرد. راسل توسط هاوارد هیوز سینماگر نامدار عصر کلاسیک کشف و به دنیای سینما معرفی شد و نخستین بار در فیلمی با عنوان "یاغی" بازی کرد.



از جمله فیلم‌های مهمی که راسل در آنها به نقش آفرینی پرداخته می توان به "بیوه جوان"، "این گونه زن" و "ماکائو" اشاره کرد. راسل با فرانک سیناترا خواننده مشهور آمریکایی نیز در ضبط و اجرای چند قطعه موسیقی همکاری کرد. آخرین فیلمی که راسل در آن به نقش آفرینی پرداخت "سیاه‌تر از امبر" نام داشت که در سال 1970 ساخته شد.