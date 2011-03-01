سریال "چشم و چراغ" پدیده ای بی نظیر در سیمای مرکز فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده شامگاه دوشنبه در مراسم شروع به کار فیلمبرداری این سریال گفت: ساخت این سریال شروعی است برای اتفاقات نادر و کم نظیر در این استان که این حرکت با حضور برجستگان و ستارگان فارسی سینمای کشور روی داده است.

وی ادامه داد : فارس حجم عظیم ذخایر فکری، هنری، ادبی و علمی کشور را داراست که این سریال با تاکید بر فرهنگ فارس و استفاده از مفاخر استان ساخته خواهد شد.

احمد زاده تصریح کرد: ظرفیتهای استان فارس بسیار بالا و امروز سر آغازی است که ظرفیتهای این استان احیا شود که در این راستا دیدار هنرمندان فارسی در آثار مختلف بازنمایی از ظرفیت استان و احساس مثبتی همراه با غرور برای مردم فارس است.

استاندار فارس با بیان اینکه این سریال یکی از فاخرترین تولیدات سیما است، تصریح کرد: به زودی با اتمام مراحل تولید این سریال شاهد نمایش یکی از بهترین و فاخرترین ساخته تلویزیون خواهیم بود.

وی خطاب به هنرپیشگان این سریال یادآور شد: با حضور شما به عنوان هنرمندان برجسته کشور، ظرفیتهای فرهنگی و هنری فارس به فارسیان شناسانده می شود و فرصتی به دست آمده که بار دیگر شما به فارس وارد شوید چراکه از این استان می توان برای توسعه فرهنگ ملی بهره جست.

احمدزاده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای ساخت تولیدات فاخر در نظر گرفته شده است یادآور شد: 660 میلیارد ریال طی پنج سال برای ساخت تولیدات فاخر در مرکز فارس در نظر گرفته شده است.