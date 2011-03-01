"تیانجین تدا" نخستین پیروزی جام را کسب کرد/ شکست خانگی نایب قهرمان کره

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا صبح امروز سه شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم "تیانجین تدا" چین با یک گل میزبانش "جیجو یونایتد" کره‌جنوبی را شکست داد.

در این دیدار که از گروه E و در ورزشگاه جام جهانی جیجو برگزار شد، "یو دابائو" در دقیقه 55 تک گل تیم فوتبال تیانجین تدا چین را به ثمر رساند تا نایب قهرمان فصل گذشته "کی لیگ" در گام نخست شکست تلخی را در خانه پذیرا شود.

روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

گروه A:

* الجزیره امارات - الغرافه قطر، ساعت 18:35، ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی

* الهلال عربستان - سپاهان ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - النصر عربستان، ساعت 15:30، ورزشگاه مرکزی تاشکند

* استقلال ایران - السد قطر، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

گروه E:

* گامبااوزاکا ژاپن - ملبورن ویکتوری استرالیا، ساعت 13:30، ورزشگاه بانپاکو شهر اوزاکا

گروه F:

* هانگ‌ژو گرین تون چین - ناگویا گرامپوس ژاپن، ساعت 15:05، ورزشگاه اژدهای زرد شهر هانگ‌ژو