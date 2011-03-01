30 هزار هکتار از اراضی ملی خلع ید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه امروز به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع خبرنگاران با اشاره به هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن در مصرف چوبهای جنگل گفت: از ابتدا احساس می شد که با اجرای هدفمندی یارانه ها موضوع سوخت در بین روستائیان مطرح شود که برای این منظور بسته سیاستی حمایتی بسیار جامع در نظر گرفته شد.

وی افزود: تاکنون برای جلوگیری از بریدن درختان جنگل اقدامات زیادی انجام شده است و خوشبختانه با همکاری مردم اتفاقی در این خصوص نیافتاد.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: بر اساس گزارش های رسیده حداکثر حفاظت از منابع طبیعی شروع شده و گزارش خاصی در مورد فروش چوب نداشتیم.

سلاجقه با اشاره به واگذاری برخی از مناطق جنگل لویزان به شرکت خصوصی اظهار داشت: در پارک لویزان هیچ اتفاقی نیافتاد و خوشبختانه با درخواست سازمان جنگل ها موضوع واگذاری کان لم یکن تلقی شد و در این رابطه اعلام شد که اگر درخواستی برای سرمایه گذاری باشد باید پس از طی مراحل اداری با سازه های سبک انجام شود.

وی در خصوص تخریب جنگل های شمال افزود: در جایی که انسان زندگی کند تخریب جنگل اتفاق می افتد و از سویی به دلیل افزایش ارزش افزوده زمین طرح های عمرانی در داخل جنگل انجام می شود که ما در صدد جلوگیری از این موضوعات هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حفاظت اولویت اول کار ما است، گفت: از تخریب جنگل های زاگرس به منظور ایجاد جاده جلوگیری شد و همان جاده دسترسی به یاسوج مبنای کار قرار می گیرد.

سلاجقه با بیان اینکه کشور ما در بیابان زدایی رتبه اول را دارد و سازمان ملل نیز این موضوع را تائید می کند، تصریح کرد: کارگروهی برای جلوگیری از تخریب جنگل های زاگرس تشکیل شده و هم اکنون این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه اقدامات سنتی برای حفاظت از جنگل ها انجام نمی شود، گفت: با توافقی که با موسسه تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده نیاز ما در زمینه تحقیقات برطرف می شود و تمامی اقدامات هم با روش های نوین انجام خواهد گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 400 میلیون تومان طرح در حال انجام است، افزود: در بودجه سال 89 هم مکلف هستیم تا دو درصد از اعتبارات را در قالب طرح توسعه پژوهشی استفاده کنیم.

وی در خصوص کاشت 500 میلیون نهال به دستور رئیس جمهور افزود: این طرح آماده شده و اعتباری در حدود 13 هزار میلیارد تومان برای آن برآورد شده است که 70 درصد آن را دولت و 30 درصد از مشارکت های مردمی تامین می شود.

سلاجقه با بیان اینکه سوخت جایگزین برای جنگل نشینان در نظر گرفته شده است، گفت: طرح مدیریت جامع و اطفاء حریق از دیگر طرح های ماست که تفاهم نامه نهایی آن به امضا رسیده است.

وی افزود: از سال 84 تا ده ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر 22 هزار میلیارد ریال از انفال و سرمایه های ملی کشور به منابع طبیعی باز گردانده شده اند که این میزان معادل 30 هزار هکتار زمین است.