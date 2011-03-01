بزرگترین ترمینال صادرات غله منطقه در خوزستان ساخته می شود

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه خوزستان از نظر تعداد گمرک و تنوع کالاهای صادراتی و وارداتی نادرترین استان کشور است، اظهار داشت: سیاست کلی نظام بر اساس اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد است بر اساس این سیاست ما باید خود را از وابستگی نفتی نجات دهیم و به سمتی برویم که ایران بدون نفت هم به هیچ مشکلی دچار نشود.

وی ایجاد زیرساختها را برای این کار ضروری دانست و ادامه داد: در حوزه صادرات، افزایش درآمد کشور و بهبود معیشت مردم بر اساس الگوی توسعه باید به گونه ای کار انجام شود که به سمت تحقق اهداف الگوی توسعه برویم.



استاندار خوزستان با بیان اینکه اگر در زمینه توسعه صادرات هم سهمی برای مشارکت استانها قایل شوند این طرح موفق خواهد بود، اضافه کرد: هر اندازه اختیاراتی که به مجموعه بازرگانی و گمرک استان داده شود، از آن حمایت خواهیم کرد تا چشم اندازهای سند توسعه تجارت را زودتر محقق کنیم.



استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: تاکنون هر کاری که در این حوزه انجام شده در راستای جبران عقب ماندگی هایی بوده است که به دلیل جنگ تحمیلی داشته ایم و این سطح مطلوب ما نیست. ما در مرز شلمچه هیچ امکاناتی نداشتیم ولی موفق شدیم امکانات اولیه را ایجاد کنیم و اکنون با همین امکانات هم از این مرز صادرات یک طرفه و تجارت مثبتی داریم.



وی اضافه کرد: توسعه خوبی در کشاورزی استان داشته ایم و تنوع کشاورزی در خوزستان بی نظیر است و ما به تنهایی سالانه 1.6 میلیون تن گندم تولید می کنیم و مازاد تولید کشور از طریق خوزستان صادر می شود همچنین 14 اسفند هم کلنگ احداث بزرگترین ترمینال صادرات غله منطقه در بندرامام خمینی با 300 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی بر زمین زده خواهد شد و به این ترتیب صادرات غله ایران، قزاقستان و روسیه از این طریق انجام می شود. این پایانه می تواند توسعه بخش دروازه های تجارت که پیشانی کشور تلقی می شوند باشد و در کیفیت و کمیت تاثیر بگذارد.



حجازی از اتصال شلمچه به خرمشهر از طریق راه آهن و وصل شدن آن به شبکه سراسری راه آهن کشور خبر داد و اظهار داشت: با این کار تجارت در این منطقه پیشرفت خوبی داشته است و حتی تاجران شمال شرق کشور هم دیگر نیازی به ارسال کالاهای خود از طریق کامیون ندارند و با قطار این کار را انجام می دهند. این در شرایطی است که گاه روزانه دو تا سه قطار در نوبت اعزام به شلمچه قرار دارند.



وی ادامه داد: کار اتصال بندرامام خمینی (ره) به خرمشهر از طریق راه آهن نیز سال آینده انجام خواهد شد. همچنین توافق نهایی برای احداث خط آهن بین شلمچه و بصره نیز انجام شده است و اگر این کار صورت گیرد، با توجه به بازسازی خط آهن بصره به بغداد و احداث حدود 90 کیلومتر راه آهن در سوریه، خلیج فارس از طریق راه آهن به دریای مدیترانه متصل خواهد شد.



وی با بیان اینکه ورود و خروج کالا از مسیر خوزستان توجیه اقتصادی دارد بر برنامه ریزی طولانی مدت در این زمینه تاکید کرد و افزود: طی دو سال گذشته برای بخش گمرک استان مجوز و هزینه جاری جذب 80 نفر را گرفته ایم. هر چقدر هزینه و بار کار بالا می رود، باید نیروهای بیشتری هم وارد کرد. نیروی انسانی متخصص کلید توسعه بخشی در هر کاری است. در دو سال گذشته هیچ دستگاهی به این اندازه جذب نیرو نداشته است و این نشان می دهد که توجه خاصی به این حوزه وجود دارد.