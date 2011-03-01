جزئیات غرق شدن پایه سکوی نفتی ایران در خلیج فارس

بهزاد رحمتی در گفتگو با مهر با اشاره به غرق شدن جکت (پایه سکو) میدان مشترک نفتی هنگام در مرز مشترک آبی ایران و عمان در خلیج فارس، گفت: هم اکنون این سازه یکهزار و 900 تنی در عمق 80 متری آبهای خلیج فارس غرق شده است.

مدیر اجرایی شرکت شرکت نفت سازه قشم به عنوان مجری و مسئول نصب جکت میدان نفتی هنگام در خلیج فارس با تاکید بر اینکه برای نصب این سازه دریایی از روش غوطه ور شدن در آب استفاده شده است، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل پاره شدن پرده های دیافراگمی این سازه دریایی و پس از چند ساعت شناور بودن در آب در اعماق خلیج فارس غرق شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اقداماتی برای خارج کردن این جکت از اعماق آبهای خلیج فارس آغاز شده است، اظهار داشت: هم اکنون یک گروه ویژه برای خارج کردن این سازه دریایی از آب به منطقه حادثه دیده اعزام شده است.

در همین حال یکی از مدیران شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه مسئولیت این حادثه با شرکت پیمانکار است به مهر تاکید کرد: وجود برخی از اشکالات در طراحی این جکت موجب شده در زمان غوطه ور بودن امکان عملیات بلند کردن سازه به دلیل افزایش وزن فراهم نشود.

در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 16 هزار بشکه نفت خام از میدان هنگام استخراج می شود که بر اساس برنامه زمان بندی میزان تولید نفت خام باید از این میدان مشترک با کشور عمان تا بهار سال آینده به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد.

از سوی دیگر تاکنون حفاری دو حلقه چاه میدان نفتی هنگام به پایان رسیده است، ضمن حفاری سومین چاه نفتی در خلیج فارس در حال انجام است.



محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره پیشتر با یادآوری اینکه برای تحقق تولید 30 هزار بشکه نفت باید در مجموع پنج چاه در خلیج فارس حفاری شود به مهر گفته است: در شرایط فعلی نصب و راه اندازی دومین جکت (پایه سکو) این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.



وی همچنین از نصب سومین جکت این میدان نفتی تا سال آینده خبر داده و افزوده است: تمامی مراحل توسعه این میدان نفتی شامل نصب و راه اندازی سکوهای تولید و اسکان در برنامه شرکت ملی نفت قرار دارد.



این مقام مسئول با بیان اینکه به زودی مناقصه ساخت سکوهای این میدان برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرده است: علاوه بر میدان هنگام برای توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس برنامه های متعددی تدوین شده است.



به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از 700 میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



طرح توسعه زودهنگام میدان مشترک نفتی هنگام هم از شهریور ماه سالجاری با استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت با درجه ای.پی.آی توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.



میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.