ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: این برنامه با مشارکت شبکه قرآن و معارف سیما از روز ۲۷ بهمن مقارن با ۱۲ ربیع الاول با آغاز هفته وحدت، در استان قم کلید زده شده است.



وی افزود: این مسابقه که تا ۲۲ اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد با حضور ۴۰ گروه دانش آموزی از سراسر کشور ادامه دارد که هر گروه دانش آموزی ۴ نفر به رقابت پرداخته و از میان ۱۶۰ نفر دانش آموز ۴۰ نفر به مرحله دوم راه پیدا خواهند کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: مرحله دوم مسابقه با حضور ۴۰ نفر برگزار و نهایتا ۱۰ نفر به فینال مسابقه راه پیدا می‌کنند که در فینال یا مرحله سوم مسابقه که با حضور ۱۰ نفر در تاریخ ۱۸اسفند ماه برگزار خواهد شد به برگزیدگان نهایی علاوه بر هدیه عمومی برنامه هدایای نقدی ویژه‌ای نیز تقدیم می شود.



اهدای جوایز نقدی به تمام شرکت کنندگان



وی در پایان با یاد آوری این نکته که در این مسابقه بازنده‌ای وجود نخواهد داشت و همه دانش آموزان شرکت کننده به ترتیب رتبه جزء برندگان محاسبه می‌شوند گفت: به هر کدام از شرکت کنندگان مبلغ 500 هزار ریال (هدیه حضوردر مسابقه) و به برندگان مرحله اول مبلغ 2 میلیون ریال (کمک هزینه عتبات عالیات)، به برندگان مرحلهٔ دوم مبلغ 7 میلیون ریال (کمک هزینه عمره مفرده) و به دو نفر از برندگان مرحله سوم (نهایی) مبلغ 57 میلیون ریال (کمک هزینه حج تمتع به همراه یکی از والدین) اهداء خواهد شد.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه در این مسابقه دانش آموزان پسر حافظ ۳ جزء به بالا (با اولویت حافظان کل قرآن کریم) پایه‌های اول، دوم وسوم متوسطه می‌توانند شرکت کنند بیان کرد: در این مسابقه از دانش آموزان شرکت کننده علاوه بر سوال از حفظ و مفاهیم قرآنی، از فعالیت‌هایی که نیازمند تحرّک بدنی است آزمون به عمل خواهد آمد.



وی ادامه داد: در انتخاب و معرفی حفّاظ، سلامت جسمانی و داشتن قدرت بدنی نیز مدّنظر قرار می‌گیرد.



یادآور می‌شود: این مسابقه به مدت ۲۵ روز در ۵۲ برنامه ضبط و از ۲۵ اسفند ماه ۸۹ هر روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ به روی آنتن رفته ازطریق شبکه قران و معارف سیما پخش خواهد شد.