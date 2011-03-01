ضرورت همراهی بیشتر ناجا با دولت احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در همایش روسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه های انتظامی آذربایجان شرقی در تالار پتروشیمی تبریز اظهار داشت: با توجه به سیاست های اتخاذی قوه مجریه، ضرورت همراهی بیشتر با دولت و بازنگری در این نیرو احساس می شود.

فرمانده سابق انتظامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ناجا به عنوان یک مجموعه دانش بنیان باید خود را چنان سازمان دهد که موجبات آرامش خاطر بیشتر مردم را فراهم آورد.

بیگی اضافه کرد: افرادی که در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به زیور قدرت آراسته اند زیبنده ترین زیورشان پرهیزکاری و ترس از خداست و نیروی انتظامی نیز آراسته به این زیور است و به همین علت نزد ملت محبوبیت دارد.

تلاش اخیر دشمنان، جدال ضدانقلاب با انقلاب است

وی با اشاره به حوادث بعد از انتخابات، تصریح کرد:کشورمان از حادثه ای بنام فتنه88 با سربلندی عبور و تلاش کسانی که در ذهن خود حذف گفتمان انقلاب اسلامی را می پروراندند، خنثی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه با همراهی مردم تمام توطئه ها به یاس تبدیل شد، خاطرنشان کرد: آنچه بعد از فتنه 88 رقم خورد با رای و بصیرت مردم به نقطه عطفی در تاریخ کشورمان تبدیل شد و ماهیت افرادی که به دنبال برانداازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند آشکار شد.

وی تلاش دشمنان بعد از 20 ماه از انتخابات ریاست جمهوری را نه فتنه که جدال ضدانقلاب با انقلاب تعبیر کرد و افزود: عده ای می کوشند چنین نشان دهند که انتخاب مردم درست نبوده و فرصت به صورت مداوم از ملت گرفته می شود اما این تلاش ها هرگز نخواهند توانست مانع از رشد و تعالی کشورمان شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه سرنوشت دولت های بعدی نیز با گفتمان انقلاب اسلامی گره خواهد خورد، تصریح کرد: عده ای حتی با توسل به بیگانگان و اجرای خواست های آنان در تلاشند این امر محقق نشود و وقوع حادثه تلخ 25 بهمن نیز در راستای همین اتفاقات ارزیابی می شود.

25بهمن نقطه عطفی برای گفتمان انقلاب است

بیگی، همچنین اتفاقات 25 بهمن را ساخته و پرداخته دشمنان برای نشان دادن این موضوع که خیزش های مردمی در کشورهای عربی-اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران نیست، قلمداد کرد و افزود:دشمنان ناگزیر بودند حادثه ای مانند 25 بهمن را خلق کرده و فراخوان تجمع در یک اسفند را با استفاده از تمام کانال های ماهواره ای خود بدهند.

رئیس شورای تامین آذربایجان شرقی تاکید کرد: تلاش دشمنان در روز 25 بهمن نقطه عطفی برای گفتمان انقلاب اسلامی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارنظر برخی نخبگان سیاسی درباره فتنه 88 را دیرهنگام و در عین حال نشان از حریت و آزادگی آنها خواند و گفت: "با وجود اینکه برخی افراد در زمانی که باید مقام معظم رهبری را همراهی می کردند سکوت کرده و موضع گیری شفافی نداشتند اما اخیراً در مصاحبه ای مرزبندی خود با سران فتنه را اعلام و خواستار محاکمه آنان شده اند که نشان از حریت و آزادگی آن ها دارد."

افزایش مشکلات ناشی از هدفندی یارانه ها افسانه است

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان زیرساختی برای توسعه و آبادانی کشور نام برد و گفت:هرگز تلاش عده ای در شبهه افکنی و نیز یادداشت ها و مقالات افرادی که پیش بینی فراوانی جرم، جاری شدن خون به جای آب در جوی ها و بروز اغتشاشات و ناهنجاری های مختلف را با آغاز اجرای این قانون داشتند، از بین نخواهد رفت.

وی به ثبات مثال زدنی کشور طی ماه های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و با بیان اینکه طرح موضوعاتی از این قبیل که مشکلات بعد از عید افزایش خواهد یافت را افسانه دانست و تاکید کرد: دشمنان هزاران یاوه از این دست هم اگر سر دهند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و ایران با سرعت فزاینده ای به رشد خود ادامه خواهد داد.

بیگی در ادامه لزوم حاکم شدن احساس امنیت برای ایرانیان خارج از کشور را یادآور شد و با تشریح نقش نیروی انتظامی در این خصوص اظهار داشت: اکنون کشورمان به شدت نیازمند استفاده مادی و معنوی از نخبگان ایرانی است که به هر دلیل در خارج از کشور هستند و لذا باید بستر استفاده از این مهم با تلاش ناجا فراهم شود.

حرکت ناصواب پلیس بازتاب جهانی دارد

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حرکت ناصواب پلیس، بازتاب جهانی دارد، خاطرنشان کرد: عنصر انتظامی نماد ناجا و سمبل نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا باید با آموزش و بازآموزی فراوان از بروز حوادثی مانند سعادت آباد جلوگیری شود.

بیگی با ضروری توصیف کردن مرور نقاط ضعف نیروی انظامی، به حادثه سعادت آباد تهران اشاره و تصریح کرد: اتفاقاتی مانند جنایت سعادت آباد و قصورپلیس، هرچند نادر است اما باید مورد توجه قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی، از آن ها به عنوان فرصت استفاده شود.

بیگی شعار ناجا دایر بر "پلیس پاسخگو؛ جامعه مسئول" را ارزشمند خواند و گفت: هر چقدر وجه مشارکت پذیری ناجا افزایش یابد مردم نیز بیشتر خود را مسئول احساس کرده و ضریب امنیت جامعه ارتقا خواهد یافت.

در آغاز این همایش، سردار سرتیپ مسعود خرم نیا فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز در سخنان کوتاهی اظهار داشت: پلیس آذربایجان شرقی طی 11 ماه گذشته ماموریت های محوله مانند کنترل حواشی فوتبال، هدفمندی یارانه ها، دهه اول محرم و ایام صفرو روزهای خاصی مانند 25 بهمن را به نحو احسن انجام داده و آماده است ماموریت های پایان سال را نیز با موفقیت انجام دهد.