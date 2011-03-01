به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "دایره گچی" به کارگردانی حمید پورآذری این روزها در فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود. این نمایش در اجراهایی که پشت سر گذاشته پذیرای هنرمندانی چون علی رفیعی،‌ فریبرز عرب‌نیا، بابک حمیدیان، اصغر دشتی، نگار جواهریان، باران کوثری، حسام نورانی، شیرین بزرگمهر، حبیب رضایی، شهرام مکری، افشین هاشمی، نسیم احمدپور و یاسر خاسب بوده است.



نمایش "دایره گچی" به کارگردانی پورآذری با حضور بیش از 100 جوان علاقمند به تئاتر از چهارشنبه 11 اسفند تا پایان اسفندماه در دو ساعت 16 و 18:30 به صحنه می‌رود. این نمایش برداشتی از نمایش "دایره گچی قفقازی" نوشته برتولد برشت است.



حمید پورآذری پیش از این نمایش‌هایی چون "حسینقلی، مردی که لب نداشت"، "ادیپ" و "دور دو فرمان" را نیز به همراه جوانان و دانشجویان علاقمند به تئاتر به صحنه برده است که این آثار مورد استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر قرار گرفته‌اند.