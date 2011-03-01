به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا جنتی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: وقتی بهترین داور ایران برای قضاوت بازی تیمهای ایران و برزیل انتخاب می‌شود و بعد حسین شمس از عملکردش انتقاد می‌کند، این نشان دهنده ضعف مشهود داوری‌ما است.

کج‌سلیقگی‌ها به فوتسال ضربه می‌زند

وی افزود: این مشکلات باید هرچه سریعتر برطرف شود زیرا با کج‌سلیقگی‌ها و یا نظر کمیته انضباطی، بدون برگزاری مسابقه، سه امتیاز یک بازی به سود تیمی محاسبه می‌شود و این مسائل اسپانسرهای خصوصی حاضر در لیگ را دلسرد می‌کند .

تبلیغات فوتسال راضی کننده نبود

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند با بیان اینکه با وجود سرمایه‌گذاری میلیاردی در ورزش، نتیجه حاصله خصوصا در بحث تبلیغات راضی کننده نبود، تصریح کرد: اگر به جای تیم‌داری با این همه دردسر، محصولات باشگاه پیش از یک سریال تلویزیونی تبلیغ می‌شد، بیش از این نتیجه می‌گرفتیم.

وی تاکید کرد: امیدوارم مشغله‌های کاری ترابیان در فوتبال کمتر شده و بحث جداسازی فوتسال از فوتبال به زودی انجام شود زیرا به اعتقاد ما تا این کار انجام نشود، مشکلات بسیاری در فوتسال وجود دارد و به نظر من بودجه فوتسال باید جدا از فوتبال باشد .

جنتی ادامه داد: صرف نظر از اینکه قهرمان لیگ برتر نشدیم و هیچیک از رقابتهایمان از تلویزیون پخش زنده نشد، از اینکه توانستیم تعداد زیادی ورزشکار را به استخدام باشگاه درآورده و آنها با حمایت گروه صنایع گیتی‌پسند توانستند به تمرین و حضور در مسابقات بپردازند، خوشحالیم و با برزیلی‌ها که صحبت می‌کردیم آنها می‌گفتند دو شبکه خصوصی فوتسال دارند اما بازی‌های مهم ملی‌مان هم به زحمت پخش تلویزیونی را به خود اختصاص می‌دهد.

گزینه‌های بسیاری برای سرمربیگری گیتی‌پسند مد نظر داریم

وی در خصوص کادر فنی سال آینده گیتی‌پسند در لیگ برتر و حفظ گرلوی برزیلی گفت: برای سرمربیگری تیم، دو گزینه داخلی و یک گزینه خارجی داریم. در کنار حفظ بازیکنان فصل گذشته‌، به طور قطع چهار تا پنج بازیکن هم از اصفهان به تیم اضافه می‌شوند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند بیان داشت: فصل گذشته فقط یک فوتسالیست اصفهانی در تیم خود داشتیم که حتما در سالهای آینده در جهت بومی‌سازی حرکت خواهیم کرد.

وی گفت: در مورد گرلوی برزیلی هم باید بگویم که او حتما در تیم فصل آینده‌مان خواهد بود و در این خصوص با او صحبت کرده‌ایم. گرلو از تیم گیتی‌پسند خیلی راضی بود ضمن اینکه وضعیت تیم تا پیش از فروردین ماه مشخص خواهد شد و تا آن زمان90 درصد تیم بسته می‌شود.

در نخستین فصل حضور بالاتر از فولاد ماهان قرار گرفتیم

جنتی با اشاره به مصدومیتهای لیگ برتر فوتسال تصریح کرد: با وجود مصدومیت چند تن از مهره‌های کلیدی‌مان و اینکه اولین سال حضورمان در لیگ برتر را پشت سر می‌گذاشتیم، بالاتر از تیمی قرار گرفتیم که در دو سال گذشته قهرمان شده است. البته ما از اتفاقی که برای ماهانی‌ها رخ داد خوشحال نیستیم و دوست داشتیم جام با توجه به حضور سه تیم اصفهانی در لیگ، در این استان بماند.

وی اظهار داشت: کار و زحمت اصلی تیم را علی طاهری به عنوان مدیرعامل کشید همچنین این برای ما خیلی جالب بود که در شهرهای مختلف تماشاگر داشتیم. مثلا در مصاف با علم‌وادب، 50 تماشاگر را به مشهد اعزام کردیم اما در سالن نزدیک به 600 تماشاگر داشتیم، همه اینها به مردمداری و انجام کارهای فرهنگی از سوی باشگاه بازمی‌گردد.

اسپانسرینگ تیم ملی به دلیل کسب درآمد نبود

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی‌پسند در مورد میزبانی این باشگاه از بازیهای تیم ملی فوتسال با برزیل گفت: در مورد اینکه میزبانی چطور بود، میهمانان‌مان باید صحبت کنند اما تا جایی که ممکن بود برای میزبانی مطلوب تلاش کردیم و در زمینه گرفتن این میزبانی هرگز بحث درآمدزایی مطرح نبود چون برزیل سرآمد تیم‌های فوتسال جهان است خواستیم روابط ورزشی باشگاه و همچنین استان با این کشور افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به برنامه این باشگاه برای ساخت ورزشگاه تصریح کرد: هیئت مدیره گیتی‌پسند حساسیت زیادی روی بحث ساخت ورزشگاه دارد بنابراین در حال حاضر گروهی مامور شده و روی این موضوع تحقیق کردند و ساخت سالنی سرپوشیده با 20 هزار نفر جمعیت در دستور کار ما قرار دارد .

ساخت این سالن در آسیا بی‌سابقه است

جنتی گفت: در حال حاضر در هیچ جای جهان سالنی با چنین جمعیتی در آسیا وجود ندارد و پکن در آسیا سالنی با 18 هزار و 500 نفر جمعیت دارد، استادیوم 30 هزار نفری فوتبال، استخر مجزا برای استفاده آقایان و خانمها، کمپینگ ورزشکاران و سه تا چهار سالن چند منظوره در این ورزشگاه در نظر گرفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری باشگاه گیتی‌پسند در رشته‌های ورزشی افزایش می‌یابد