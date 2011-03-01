نمایشگاه سبیت 2011 گشایش یافت/ گردهمایی 4 هزار شرکت فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه سبیت آلمان شب گذشته، 28 فوریه در هانوفر گشایش شد و از امروز، سه شنبه اول مارس کار خود را رسما آغاز می کند.

سبیت که همه ساله در شهر هانوفر آلمان برگزار می شود مهمترین و بزرگترین نمایشگاه اروپا در عرصه فناوریهای نوین است.

سبیت 2011 حول محور ایده "ابرهای محاسباتی" می چرخد. ابرهای محاسباتی سیستمهایی هستند که امکان ذخیره سازی اطلاعات را بر روی اینترنت بدون نیاز به نصب نرم افزارهای خاص بر روی رایانه و دیسکهای سخت فراهم می کنند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، در نمایشگاه هانوفر امسال، بیش از 4 هزار و 200 شرکت در فضایی وسیعتر از دوره قبل این نمایشگاه به عرضه و معرفی محصولات خود می پردازند. سال گذشته، این نمایشگاه در فضایی به وسعت 10 هزار متر مربع برگزار شد.

علاوه بر موضوع ابرها، توسعه فناوریهای سه بعدی، تبلتها، تلفنهای همراه هوشمند و اینترنت پر سرعت از دیگر مقولاتی هستند که در سبیت 2011 به آنها توجه ویژه ای شده است.

در این دوره از نمایشگاه فناوری هانوفر، کشور ترکیه به عنوان مهمان افتخاری حضور دارد.

تلفن همراه محصول "ال. جی" با عنوان Optimus است. این تلفن همراه هوشمند یک نمایشگر سه بعدی دارد

کلید "یو. اس. بی" برای دسترسی به اینترنت برپایه استاندارد شبکه نسل چهارم

یک نمایشگر لمسی بزرگ در غرفه تله کام آلمان

در سبیت 2011 که از اول تا 5 مارس برگزار می شود تلفنهای همراه هوشمند در بین قهرمانان حتمی قرار دارند



غرفه "آی. بی. ام" در سبیت 2011

بازیهای ویدیویی شرکت "ایسوس" که از فناوری "کاینکت" مایکروسافت استفاده می کند. این فناوری به کاربر اجازه می دهد که از بدن خود به عنوان یک "دسته فرمان" استفاده کند



یک پروژکشن از ابرهای محاسباتی از نگاه "آی. بی. ام"



کنسول بازی لمسی سه بعدی نینتندو (Nintendo 3Ds)



تبلت کشویی محصول جدید "ایسوس"



"استالیستیک"، تبلت جدید فوجیستو



آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سخنرانی مراسم افتتاحیه نمایشگاه سبیت 2011