مطالعات ادعایی مستندی ندارد/ توصیه جدی به نظامیان امریکایی منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با احتمال اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه رژیم قذافی تصریح کرد: در رابطه با وضعیت لیبی همچنان که اعلام کرده ایم هر نوع خشونت علیه مردم این کشور آن هم به شکل کاملا غیر انسانی که هم اکنون دارد اتفاق می افتد را محکوم می کنیم امیدواریم که حاکمانی که اقبال مردمی ندارند با روش های عاقلانه صحنه را ترک کنند و اجازه ندهند کشورشان تخریب و ملتشان با این نوع اقدامات به خاک و خون کشیده شوند.

غربی ها از وقایع لیبی سوءاستفاده نکنند

وی خاطر نشان کرد: البته این موضوعات نباید بهانه ای جهت دخالت نظامی کشورهای دیگر باشد که از این موقعیت بر اثر حضور مردم در صحنه ایجاد شده دیگران به ویژه غربی ها سوء استفاده کنند.

واکنش به اظهارات کلینتون

سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با اظهارات وزیر خارجه آمریکا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران که در اجلاس ژنو مطرح شد، بیان داشت: متاسفانه باید اظهار کنیم رویکرد و سیاست رفتار دوگانه مقامات آمریکایی در موضوع حقوق بشر بزرگترین عامل جهت تضعیف اصل حقوق بشر تلقی می شود.

مهمانپرست تاکید کرد: این رویکرد بزرگترین ضربه را به این موضوع وارد کرده و همه اظهارات کلینتون در دو ماه گذشته را به خاطر دارند که چگونه از مبارک حمایت می کرد و همه شاهدیم که نظامیان آمریکا چگونه مردم بیگناه افغانستان را به خاک و خون می کشند و اخیرا بیش از 80 نفر از مردم بیگناه افغانستان به خصوص کودکان توسط نظامیان آمریکایی به قتل رسیدند.

امریکا حقوق بشر را به مضحکه تبدیل کرده

وی ادامه داد: اظهارات مقامات آمریکایی در دفاع ظاهری از حقوق بشر موجب مضحکه این مسئله در دنیا شده و مقامات آمریکایی باید پاسخگوی حقوق بشر در کشور خود در خصوص برخورد با اقلیت های نژادی و زندانیان باشند.

امام صدر از موضوعات مهم سیاست خارجی ایران است

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بعد از وقوع تحولات اخیر در لیبی اظهارات ضد و نقیضی در خصوص وضعیت امام موسی صدر مطرح شده آخرین جمع بندی وزارت خارجه در رابطه با سرنوشت امام موسی صدر چیست گفت: در رابطه با مشخص شدن تعیین سرنوشت امام موسی صدر ما تمام امکانات موجود را به کار گرفته ایم تا از اتفاقی که نسبت به ایشان افتاده کسب اطلاع کنیم.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران ادامه داد: امیدواریم بتوانیم اخبار خوبی را در خصوص سرنوشت ایشان دریافت کنیم.

مهمانپرست افزود: یکی از موضوعات مهمی که برای سیاست خارجی ایران از ابتدا مطرح شده تعیین وضعیت امام موسی صدر و آزادی ایشان بوده و امیدواریم به زودی شاهد اخبار موثق در رابطه با سرنوشت ایشان و آزادی امام موسی صدر باشیم.

مانعی در مسیر مذاکره با1+5 وجود ندارد

خبرنگار مهر در خصوص مذاکره روز گذشته وزیر خارجه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا سئوال کرد و پرسید آیا در این دیدار تفاهمی برای از سرگیری مذاکرات ایران و 1+5 صورت گرفت که وی در پاسخ عنوان کرد: در دیدار وزیر خارجه و اشتون بر آمادگی ایران برای همکاری جهت پرداختن به موضوعات مشترک مورد نظر ایران و 1+5 تاکید شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: اینکه آمادگی ما بارها به اطلاع مقامات اروپایی و 1+5 رسیده نشانگر این است که اگر طرف مقابل آمادگی مذاکره داشته باشد و بر روی موارد همکاری و جهت گیری مشترک کار کند و اقدام تقابلی نداشته باشد مانعی برای مذاکرات وجود ندارد و می توانیم مسیر مذاکرات را دنبال کنیم.

حساسیت بالا درباره جزایر مصنوعی

مهمانپرست در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با اظهارات سرلشکر صفوی مبنی بر نگرانی های کشورهای منطقه نسبت به اقدام امارات در احداث جزایر مصنوعی که ممکن است چالش هایی در زمینه امنیتی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: حساسیت بسیار بالایی نسبت به اقداماتی همچون احداث جزایر مصنوعی وجود دارد. ضمن اینکه این مسائل در مسائل سرزمینی و امنیتی حساسیت ایجاد کند در مسائل زیست محیطی نیز اثرات مخربی دارد.

وی تاکید کرد: باید با دقت به این مسئله توجه کرد و ایران این مسئله را دنبال می کند.

مهمانپرست افزود: جنبه های بررسی مختلف جزایر مصنوعی در دستور کار است و باید با مشارکت و همکاری کشورهای ساحلی خلیج فارس این موضوع دنبال شود تا شاهد مسائل امنیتی و زیست محیطی در منطقه نباشیم. همسایگان نیز در این زمینه باید همکاری داشته باشند.

مطالعات ادعایی مستندی ندارد

مطالعات ادعایی که در گزارش اخیر مدیر کل آژانس مطرح شده موضوع سئوال یکی از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه بود که پرسید آیا اسناد این ادعاها به ایران ارائه شده است، که مهمانپرست در پاسخ تصریح کرد: داستان مطالعات ادعایی داستانی کهنه و تکراری است که وجهه قانونی و مستند حقوقی ندارد.

وی با بیان اینکه طرح موضوع مطالعات ادعایی خلاف رویه ای است که آژانس باید نسبت به اعضایش داشته باشد گفت: در گزارش اخیر آمانو در رابطه با تعهدات کشورها به ان پی تی و موضوعات مرتبط با قطعنامه تفکیک ایجاد شده و این اقدام شاید مقدمه ای باشد تا آژانس به مسیر حقوقی بر گردد و امیدواریم آژانس اجازه ندهد که فشارهای غرب تاثیری بر مسیر حقوقی آن داشته باشد.

مهمانپرست تاکید کرد: مطالعات ادعایی مستندی ندارند و در چارچوب توافق قبلی با آژانس در قالب مدالیه ابهامات مطرح شده برطرف شد و بعد از آن طرح این موضوع یک موضوع انحرافی است هیچ گاه اصل این اسناد به طرف ایرانی ارائه نشده و بحث های پراکنده که در این زمینه صورت می گیرد در چارچوب فشار سیاسی تعریف می شود.

کسی حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با دخالت های آمریکا در امور داخلی ایران به خصوص مسائل مرتبط با تحولات بعد از انتخابات، عنوان کرد: مسائل داخل کشور ما همانطور که بارها اعلام شده داخلی است و هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی ما را ندارد و نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: مسائل داخلی نمی تواند دستاویزی برای غرب و آمریکا باشد که با توجه به نتیجه فشارها به ملت های منطقه برای فرافکنی و عوض کردن مسئله مورد استفاده قرار بگیرد. چرا که آنها تلاش می کنند توجه را به مسائل غیر واقعی توجه دهند.

سخنگوی وزارت خارجه خطاب به مقامات غربی گفت: اگر می خواهند نظر مردم ما را داشته باشند باید نظر اکثریت را بشوند و اتفاقات 22 بهمن مثل 32 سال گذشته رخ داد نشانگر حمایت قاطع ملت از نظام و سیاست های نظام بود اما آمریکایی ها توانایی شنیدن صدای ملت ما را ندارند و به صحنه های ساختگی داخلی توجه می کنند که توسط افراد محدودی شکل می گیرد.

تشریح علت تخلیه سوخت راکتور بوشهر

یکی از خبرنگاران در رابطه با خروج سوخت از قلب رآکتور نیروگاه بوشهر و ادعای ارتباط آن با ویروس استاکس نت عنوان کرد: برای تست مجدد و آزمایشات فنی که به دنبال مسئله ای که در رابطه با یکی از پمپ های کمک کننده نیروگاه ایجاد شد سوخت قرار است تخلیه شود و این را مقامات روس درخواست کرده اند و به اطلاع آژانس نیز رسیده است.

وی ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد رعایت ایمنی هسته ای در بالاترین سطح استاندارد است و این مسئله با مشورت روس ها و با اطلاع آژانس صورت می گیرد.

عبور ناو ایران از سوئز طبیعی است

مهمانپرست در رابطه با عبور دو ناو جمهوری اسلامی ایران از کانال سوئز و اظهارات مقامات صهیونیست مبنی بر تحریک آمیز خواندن این اقدام، گفت: در رابطه با عبور ناوهای ایرانی از کانال سوئز و پهلو گرفتن آنها در بنادر سوریه باید گفت این اقدام یک مسئله طبیعی است. کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت باید توانایی و اقتدار لازم را داشته باشند و ایران مقتدرانه از امنیت خود و منطقه حمایت می کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در انجام این برنامه توافقات خوبی با سوریه برای همکاری بیشتر به عمل آمده است.

وقایع لیبی نادر است

خبرنگاری سئوال کرد ایران اخیرا اعلام کرده آماده ارسال کمک به مردم لیبی است آیا این اقدام صورت گرفته که مهمانپرست در پاسخ اظهار داشت: آنچه در لیبی مشاهده می کنیم کشتار گسترده مردم و تخریب زیاد لیبی است. یکی از نادر ترین اتفاقات حملات هوایی علیه مردم آن است و ما آماده هر نوع کمک رسانی جهت مسائل انساندوستانه هستیم و برای مداوای زخمی ها نیز آمادگی داریم به محض اینکه آمادگی برای کمک رسانی بوجود بیاید آماده اقدام لازم هستیم.

صهیونیست ها فکری برای خود کنند

وی در رابطه با سکوت کشورهای اسلامی در قبال تداوم شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی گفت: اقدام شهرک سازی موضوع مهمی است که متاسفانه رژیم غاصب صهیونیستی از هر فرصتی برای تداوم جنایاتش استفاده می کند هر چه بیداری اسلامی افزایش یابد و هر چه کشورهای منطقه فعالیت کنند منافع رژیم نامشروع صهیونیستی تهدید می شود و باید فکر اساسی برای خود کنند.

موضوع اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با باغ قلهک مورد سئوال یکی از خبرنگاران قرار گرفت که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره گفت: مذاکرات مربوط به مسائل مورد ادعای کشورها در زمینه مالکیت از طریق مجاری و مراجع قانونی دنبال می شود.

لزوم احساس مسئولیت کشورها درباره عسگری، دیپلماتها و امام صدر

یکی از خبرنگاران در رابطه با وضعیت عسگری که گفته می شود توسط رژیم صهیونیستی ربوده شده سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره اظهار داشت: یکی از موضوعات در دستور کار پیگیری ما وضعیت عسگری است و روز گذشته در ملاقات وزیر خارجه با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ مطرح شد امیدواریم همه کشورها احساس مسئولیت بیشتری در رابطه با تعیین وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده ایران، عسگری و امام موسی صدر داشته باشند.

توصیه جدی به نظامیان امریکا

خبرنگاری در رابطه با اولتیماتوم سردار نقدی به ناوهای آمریکایی برای ترک خلیج فارس سئوال کرد که مهمانپرست در این رابطه گفت: آنچه معلوم است خواست ملت های منطقه خروج نیروهای خارجی است. هر جا خارجی ها وارد شده اند به جای امنیت ناامنی به ارمغان آورده اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود: کشورهای منطقه آمادگی تامین امنیت را دارند و توصیه جدی به نیروهای نظامی آمریکا این است که منطقه را ترک کنند.