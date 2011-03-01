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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

"کوزمی" مربی تیم فوتبال پالرمو شد

"کوزمی" مربی تیم فوتبال پالرمو شد

"سرسه کوزمی"، مربی پیشین تیم‌های لیورنو و برشا جایگزین "دلیو روسی" در تیم فوتبال پالرمو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسی 24 ساعت پس از شکست 7 بر صفر مقابل اودینزه از سمت خود برکنار شد و "موریزیو زامپارینی"، رئیس باشگاه پالرمو کوزمی را جایگزین این مربی کرد.

زامپارینی به رادیو "آنچیو لو اسپورت" گفت: باید در خصوص پالرمو تصمیمی می گرفتم. ما برای اینکه وضعیت تیم را بهبود بخشیم به یک مرد قوی نیاز داشتیم. روسی مربی بزرگی است اما خط دفاع او در رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا بدترین بود.

وی افزود: کوزمی شخصیت محکمی دارد و من به دنبال کسی می گشتم که بتواند زندگی را به تیم بازگرداند.

کوزمی هم پس از انتصاب به این سمت در گفتگو با سایت پالرمو اظهار داشت: از اینکه به این ماجرای پراهمیت فراخوانده شده‌ام به خودم می بالم. من نسبت به این شغل تعهد دارم و واقعا از این بابت خوشحالم.

کد مطلب 1264277

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