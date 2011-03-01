محمدرضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الامارات اظهار داشت: بازیکنان تیم ما برای پیروزی مقابل این تیم برنامه‌ریزی کرده‌اند و می‌خواهیم گام نخست را با اقتدار بر داریم و با پیروزی مقابل الامارات راه خود را برای صعود به دور بعد هموار کنیم.

وی با بیان اینکه دسته اولی بودن این تیم تاثیری در انگیزه بازیکنان ما نمی‌گذارد، تصریح کرد: اگرچه الامارات یک تیم دسته اولی است اما بازیهای خوبی از خود به نمایش می‌گذارد و این مسئله توجیهی برای دست کم گرفتن این تیم نیست زیرا الامارات در حال حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌رود.

بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان در مورد گروه ذوب‌آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیریم زیرا همه تیم‌ها در یک سطح هستند و به دلیل نتایج فصل گذشته ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا مقابل این تیم با انگیزه بسیاری به میدان می‌آیند اما ما نیز می‌خواهیم با قهرمانی در آسیا نایب‌قهرمانی فصل گذشته را تلافی کنیم.

وی در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن اضافه کرد: به نظر من کارخانه باید حمایت بیشتری از مدیرعامل باشگاه داشته باشد و بیشتر به فکر مشکلات باشگاه ذوب‌آهن باشد زیرا یکی از دلایل چند نتیجه ضعیف تیم ذوب‌آهن در لیگ مشکلات مالی این باشگاه بوده است.

خلعتبری اضافه کرد: بازیکنان تیم دنبال پول نیستند زیرا اگر دنبال پول بودند زودتر از اینها مشکلات خود را اعلام می‌کردند اما باشگاه نتوانسته حقوق معوقه بازیکنان را پرداخت کند و همین مسئله باعث شده که تمرکز مسئولان باشگاه و بازیکنان از بین برود.