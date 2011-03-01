نیمی از دریافت کنندگان تسهیلات گردشگری بدهی معوقه دارند

ایرج نیک اختر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: براساس آمارهای موجود 34 فقره تسهیلات گردشگری به سرمایه گذاران این حوزه در استان پرداخت شده که بیش از 50 درصد تسهیلات پرداختی معوقه دارند با توجه به اینکه بیش از 70 درصد این طرحها به اتمام رسیده است.



وی در پاسخ به اظهار نظر مدیر پروژه گردشگری خاورمیانه در غرب مازندران که گفته بود " هیچ تسهیلاتی از بانک تجارت دریافت نکرده است " افزود: در بررسی های انجام شده توسط بانک تجارت، حسابهای صاحب پروژه نشان دهنده این است که چک های برگشتی در چند بانک برای شخص صاحب پروژه وجود دارد و طبق قانون بانکی از ارائه تسهیلات به نامبرده معذور هستیم.

نیک اختر افزود: صاحب پروژه هتل پنج ستاره در شعبه درجه چهار سلمانشهر، میانگین مالی 46 میلیون ریالی دارد که برای دریافت تسهیلات از بانک برای پروژه ای به این وسعت مبلغ ناچیزی است.



وی از پرداخت تسهیلات در امور زیربنایی نام برد و اذعان داشت: پرداخت تسهیلات به بنگاهها اقتصادی و طرحهای که مزیت دار باشد و یا در امور زیربنایی چون راه، آب، برق، مسکن مهر و مسکن گروههای شغلی خا ص طبق قانون بانکی پرداخت خواهد شد.

مدیر شعب بانک تجارت مازندران خاطر نشان کرد: بانک تجارت برای رفع معضل بیکاری، حمایت از بنگاههای زود بازده و کمک به بخش گردشگری با توجه به کمبود منابع بانکی گامهای موثری برداشته وبرای پرداخت تسهیلات، تعامل با سیاستهای دولت در جهت نیل به اهداف کشو، بررسی، پذیرش و اقدام می کند.

نیک اختر بیان داشت:طبق قانون بانکی هر شهروندی که در سیستم بانکی کشور دارای چک برگشتی باشد نمی تواند قبل از تسویه حساب با بانک مربوطه تسهیلات دریافت کند.