پیش بینی حضور 1.2میلیون مسافر نوروزی در روانسر

به گزارش خبرنگارمهر کرمانشاه، جلال صفری در نشست ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان، اظهار داشت: کلیه تمهیدات لازم برای استقبال از مهمانان و مسافرین نورورزی در شهرستان روانسر در نظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه در نوروز سالجاری غار قوری قلعه و سراب روانسر بیشترین بازدید کننده را داشته است، افزود: در این ایام بیشترین مسافران و گردشگران از شهرهای کرج، اصفهان، تهران، مازندران و آذربایجان شرقی و غربی بوده است.

صفری تصریح کرد: برپایی تخته چادر در پارکها و اماکن تفریحی، تجهیز و آماده نمودن مهمانسراها، نمازخانه ها و چهار باب واحد آموزشی در قالب 40 اتاق برای اسکان مسافران، تهیه و توزیع نقشه اماکن اقامتی و دیدنی، نظارت بر قیمت بازارو عرضه کالا، تشکیال اکیپ تعمیرگاه سیار، استقرار تیم های پرشکی و امدادی در نقاط پرتردد و مواصلاتی شهرستان، برپایی سیاه چادر و عرضه نان محلی از جمله اقدامات مهم در استقبال از مهمانان و مسافرین نوروزی در روانسر است.

غار قوری قلعه، غار کاوات، سراب روانسر، سراب جابری و طاق فرهاد، جنگل شبانکاره و طبیعت بکر منطقه از جمله جاذبه های دیدنی و گردشگری در شهرستان روانسر است.